El Papa considera un "crimen" los abusos de curas y no solo "pecado"

El portavoz del Vaticano, Greg Burke, destacó ayer que el Papa se refiera a los casos de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica como "un crimen", y no solo como "un pecado", al tiempo que subrayó que el Pontífice pida que los culpables y encubridores "rindan cuentas". "Es significativo que el Papa se refiera a los abusos como un crimen, no solo como un pecado, y que pida perdón y que sea consciente de que todo lo que se haga no servirá para reparar el daño hecho a las víctimas", ha sentenciado.

A través de un mensaje de voz enviado a los periodistas acreditados en la Santa Sede, Burke ha desgranado la importancia de la carta a los fieles que ha enviado Francisco en la que expresa nuevamente "vergüenza" y "arrepentimiento" y reconoce que la Iglesia "no supo actuar ni reconocer la gravedad del daño que se estaba causando".

Así, Burke entendió que no se refiere en exclusiva a la investigación de los servicios del fiscal de Pensilvania que destapó abusos perpetrados por 300 sacerdotes y su encubrimiento por parte de la Iglesia Católica de ese estado de EEUU sino a todos los casos de abusos "desde Irlanda (hasta donde el Pontífice viajara el próximo fin de semana), a Estados Unidos o Chile".

"Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas", señaló ayer el Pontífice en una carta hecha pública ayer por la oficina de prensa del Vaticano en la que aseveró: "Hemos descuidado y abandonado a los pequeños".

Para el Papa los escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica norteamericana, es un "crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia" en las víctimas, sus familiares y "en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes".

"Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse", reseñó el Pontífice en la carta.