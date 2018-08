Verano y basket, de la mano en Bajamar

Con el paso de los años se ha ido convirtiendo en una cita absolutamente ineludible dentro del calendario cestista estival de Tenerife. Verano, calor, vacaciones...y el Torneo 3x3 de Bajamar, que en este 2018 cumplió su vigésimosexta edición batiendo todos sus récords de participación, con la presencia de más de 160 equipos que disfrutaron de tres intensas jornadas de baloncesto, convivencia y diversión en el Polideportivo de la localidad lagunera.

El elevado número de equipos inscritos propició que la competición se dividiera en dos fines de semana, acogiendo el sábado 11 los partidos de las competiciones Benjamín Mixto (con triunfo para Los Guerreros); Preminibasket Femenino ( CarDoctor Laguna Mystics); Preminibasket Masculino ( Los Mateadores); Minibasket Femenino ( Espartanas); Minibasket Masculino ( Las Avispas del Desierto); Infantil Femenino (CarDoctor Valdemorros) e Infantil Masculino ( Herederos de Jordan).

Un día después saltaban a la cancha los equipos de Cadete Femenino ( Olano Squad); Cadete Masculino (Dream Team); Júnior Femenino ( Hoops, I did it again), Júnior Masculino (Royal Freshness); Sub-22 Femenino ( CSKA La Ropa) y Sub-22 Masculino ( Rico, Suave, Mami ya tú sabeh).

La última jornada, disputada el pasado fin de semana, acogió las categorías más veteranas, con las competiciones Máster (¿ Con este equipo qué hago, me lo cargo al hombro?), Sénior Femenino (Aaaarrriiiibaaa) y Sénior Masculino (San Lorenzo).

Además de los encuentros, el Torneo también acogió el ya tradicional Concurso de Triples de Categorías de Base, que se adjudicó Carla Blánquez (2005), compitiendo contra rivales con nueve años de edad mayores que ella. Por su parte el Concurso de Tiro tuvo como protagonista a Ernesto Espinosa.

Como elemento añadido, las jornadas contaron con una serie de actividades paralelas a la competición, para lograr que el Torneo de Baloncesto 3x3 de Bajamar no sea sólo una referencia en lo estrictamente deportivo. De esa forma, la competición se complementó con un amplio abanico de actividades paralelas en forma de charlas, stands, música y concursos, tratando temas como la Prevención en Drogodependencia a cargo de la Fundación del CB Canarias; Senderismo y deporte en la naturaleza por el deportista José Delgado "El Lechuga" o la concienciación sobre el plástico en el mar y zonas costeras, a cargo de la ONG Canarias Libre de Plástico o sobre primeros auxilios y salvamento, impartida por el grupo de Socorristas de la Costa Lagunera.