Una cuesta peor que la de enero

Una tarea obligada para las familias durante el verano es planificar el regreso de los más pequeños al colegio, cuestión que trae de cabeza a los padres y madres no solo en cuanto a dar cumplimiento a la muchas veces interminable lista de materiales sino sobre todo por el elevado coste que supone hacer frente a la vuelta a las aulas. Este año alrededor de más de 350 euros por familia, según los cálculos de diversos portales web especializados, si bien el gasto varía en función de la titularidad del centro escolar y de la etapa que cursa el alumno.

Según el comparador de precios idealo.es, el desembolso medio por hijo que deberán hacer los padres y madres para la vuelta al cole asciende a un total de 366,4 euros, de los que la mayor parte corresponde solo a los libros de texto, una inversión que según este portal alcanza 240 euros de media. La cantidad es similar a la que estima la Organización de Consumidores (OCU), que sostiene que para el próximo curso escolar el precio solo en libros ronda los 210 euros, aunque admite que en el caso de enseñanzas no obligatorias el precio se dispara.

Por ello, desde la OCU insisten en dos recomendaciones habituales cada verano para que el desembolso sea lo menor posible: Por un lado, recuerdan que es importante anticiparse a las compras y evitar dejarlas para el último momento y por otro aseguran que es importante comparar precios en diferentes establecimientos antes de adquirir definitivamente los libros.

Al respecto, el presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fitapa), Eusebio Dorta, entiende que donde tiene que ponerse el punto de mira es en el negocio que buscan las editoriales. "A raíz de programas de uso gratuito de libros, lo que han hecho es vender de forma conjunta los libros y el cuadernillo de ejercicios, cuando debería hacerse independiente para aprovechar el libro durante más cursos", dice.

Aún así, Dorta aclara que las familias han encontrado una aliado en el sector de "libreros de barrio", puesto que "se esfuerzan para que se puedan ir adquiriendo los libros desde que el colegio da la lista".

El problema para las familias va más allá. Los uniformes, el material escolar y complementos como las mochilas o el calzado hacen que sea aún más cuantiosa la cantidad que hay que rascar del bolsillo, aunque esta circunstancia varía en función de los centros educativos. Según los cálculos del comparador de precios, la media de gasto para el uniforme ronda los 28 euros a lo habría que sumar 30 por las zapatillas nuevas y una cantidad similar por la mochila.

Se completa en general esta lista con la compra de material de papelería, una cuestión a la que según el portal comparador de precios se destina al menos 36 euros. Se trata de otra de los habituales quebraderos de cabeza de las familias, puesto que no se trata solo de conseguir todo lo que pide el centro educativo sino que según apunta Eusebio Dorta "a veces no se pide con lógica". "Es imposible que un niño gaste cinco afiladores en un curso", sostiene el presidente de Fitapa, quien solicita también que "no se pongan exigentes con las marcas y dejen elegir otras en función del precio".

Precisamente, el portavoz de las APA de la Isla reconoce que "el ahorro también depende de los propios padres", pero insiste en que este mes "es una verdadera cuesta y no la de enero". Y ello a pesar de que, según la OCU e idealo.com, se espera una pequeña reducción del 11% respecto al año pasado. "Habrá que verlo", cuestiona Dorta.