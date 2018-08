La Candelaria vuelve a la calma

Un poco de olor a quemado y a lejía. La incansable labor e implicación del personal sanitario, de limpieza, gestión y mantenimiento del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) ha permitido que, tan solo cinco días después del incendio que vivió el lunes el centro, estas sean las únicas consecuencias del siniestro que pudieran percibir quienes acudieran ayer al servicio de Urgencias. La calidad de la atención no se ha visto afectada.

Recuperación

En el exterior del establecimiento se encuentra Nieves Luis, una usuaria habitual del servicio, esperando cualquier novedad sobre su padre, enfermo de un cáncer terminal, y de su madre, que padece Alzheimer. "Está siendo intachable, todo se ha recuperado rápido y, lo que es más importante, bien", subraya. Así, el centro informó ayer de que se ha logrado recuperar el cien por cien de la superficie no afectada por el incendio. De modo que, el servicio opera ya con normalidad ofreciendo a la población todas las prestaciones sanitarias para atender los casos graves y urgentes. Asimismo, el complejo hospitalario incide en que se sigue trabajando con celeridad para habilitar en el plazo de un mes la zona de observación pediátrica afectada por las llamas.

Numerosos pacientes entraban y salían durante la mañana de ayer del área de Urgencias con absoluta normalidad, sin apenas recordar el suceso. A las 12:10 Juan Pérez, un vecino de El Sobradillo, acompañaba a su madre de 95 años a Urgencias. "Llevo solo diez minutos aquí y ya la están atendiendo. Estaba en un centro de mayores de Tacoronte y la trajeron porque se ha puesto mala, y aquí tienen todo su historial clínico", puntualiza.

Recuerdos

El recuerdo de lo que aconteció la noche del lunes sí sigue vivo en la mente de los profesionales que, sin esperarlo, se convirtieron en héroes anónimos que aún hoy siguen recibiendo mensajes de gratitud por parte de toda la población tinerfeña. El subdirector de Enfermería del complejo hospitalario, Iñaki De La Presa, destaca la importancia de tener en cuenta el pesar de todo el personal. "Tenemos que darle todo el apoyo posible, ahora entran y a veces les vienen recuerdos de lo que pasó", puntualiza. Además, señala que uno de los principales esfuerzos radica en dar al centro la máxima normalidad que se pueda alcanzar, y para ello "han trabajado en equipo".

Durante la mañana de ayer, también la plantilla del sector de limpieza transitaba por el establecimiento, consciente de que han posibilitado en gran parte la recuperación en tiempo récord del servicio. "Han trabajado a destajo durante 30 horas sin parar para que la reparación se haya hecho a pasos agigantados", recuerda con agradecimiento la vicepresidenta del Sindicato de Médicos, Natacha Sujanani.

Nuevas generaciones

La eficiencia y el saber estar de quienes estuvieron el lunes en el Hunsc permitieron que el incendio se saldara sin víctimas y solo con daños materiales. La usuaria Nieves Luis también atribuye estas características a las nuevas generaciones que poco a poco forman parte de la plantilla sanitaria. "Llegué y en la zona habilitada para diagnósticos había muchos profesionales jóvenes que no solo están muy bien formados, sino que tienen una increíble educación y respeto hacia los pacientes", valora.

Durante la jornada de ayer se repartieron en el centro hospitalario unos folletos para solicitar la colaboración de quienes requieren la atención de Urgencias. Se trata de un tríptico que entregan con frecuencia, pero que en esta ocasión se recibe con más atención.

"Siempre se hace un triaje, y quien esté más grave es el que pasa primero", concreta la portavoz del Sindicato Médico. Esta forma de proceder se recoge en el documento, donde se incide en que "la gravedad es evaluada por un profesional de Enfermería que le asignará la prioridad de su atención. Si usted o su familiar está en riesgo vital será inmediatamente atendido".

Redes sociales

Muchos isleños supieron del incendio de La Candelaria gracias a las redes sociales. La Policía Local, Bomberos y Cruz Roja entre otros se encargaron de retransmitir de forma constante la forma en la que controlaron la situación. En ocasiones, estas herramientas funcionan como un arma de doble filo. "A veces hay quienes se plantean objetivos fáciles para arremeter contra ellos, y uno es la Sanidad", opina la usuaria Nieves Luis. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones presentes en estas plataformas en este caso ha sido para apoyar y agradecer la actuación de todos los que intervinieron el suceso.

No solo miembros de la política como el presidente del Cabildo insular, Carlos Alonso, o el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aprovecharon para "quitarse el sombrero". "El corazón en un puño", compartió el Club Deportivo Tenerife. Tampoco los tinerfeños dudaron en lanzar sus mensajes de apoyo para bautizar como "héroes" a los que vivieron en primera persona el fuego. "Lo que ha ocurrido demuestra la eficacia de la gente. Tenemos una Sanidad que no nos la merecemos y a veces no la aprovechamos como deberíamos", concluye Nieves Luis.