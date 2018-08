Diez cosas que aprendimos de pequeño y no eran verdad

Nuestra infancia está marcada por la inocencia y por valiosas lecciones que pretenden guiarnos en la vida. No obstante, por desgracia, muchas de esas enseñanzas o consejos recibidos están llenos de información completamente falsa. A continuación te desvelamos siete mitos que no tienen base sólida alguna y que, sin embargo, muchas personas seguirán creyendo.

Si no funciona el cartucho de la videoconsola, sopla por la ranura

Soplar por la ranura del cartucho no ayudaba a que funcionara. Getty Images

Durante mucho tiempo los cartuchos eran el formato por defecto para los videojuegos. A pesar de estar diseñados para ser resistentes, ya que iban a ser manipulados mayoritariamente por niños, los cartuchos tenían un punto débil: los contactos que sobresalían de la parte inferior por los que el cartucho se conectaba a la consola.

Cuando el cartucho no cargaba, o lo hacía con fallos gráficos, teníamos una solución milagrosa: soplar en el cartucho. No obstante, esta acción es algo malo y no es recomendable. Nuestra saliva puede provocar que los contactos se oxiden y empeorar incluso más la situación; incluso se pueden dar casos de que crezca moho gracias a esa humedad.

Si te crujes los nudillos tendrás artritis

Crujir los dedos no causa artritis. Getty Images

Crujirse los dedos es una costumbre que muchas personas tiene frecuentemente, a pesar de que se viene diciendo desde hace muchos años que podría causar problemas en las articulaciones como, por ejemplo, la artritis.

Desde el punto de vista científico, hacer crujir los dedos a menudo durante muchos años podría causar daño en el cartílago que cubre la articulación y causar una pérdida de fuerza de agarre. Sin embargo, aún no hay evidencias suficientes que demuestren que este hábito efectivamente puede dañar la circulación o guardar una relación directa con la aparición de la artritis.

Beber café detendrá tu crecimiento

Por beber café no se deja de crecer. Getty Images

La osteoporosis es una enfermedad de los huesos que se caracteriza por la disminución de la densidad ósea, provocando que éstos se vuelvan frágiles y puedan romperse fácilmente. El mito de que el consumo excesivo de café provoca osteoporosis o detiene el crecimiento está muy extendido.

Si bien es cierto que la cafeína estimula la eliminación de calcio por la orina si se consume en cantidades elevadas, a esto le deberíamos sumar una baja ingesta de calcio para poder hablar de una intensa descalcificación del hueso.

Tenemos que tener en cuenta que mediante una alimentación completa y equilibrada se logra mantener un adecuado consumo de calcio. Por tanto, si alguna vez tus padres te negaron un sorbo de café argumentando que perjudicaría a tu crecimiento, no estaban en lo cierto.

Tienes que esperar una hora para nadar después de comer

No es necesario que pase una hora para poderse bañar. Getty Images

La creencia de que no se debe nadar después de comer se origina en la idea de que cuando comemos toda la sangre viaja al estómago para hacer la digestión y no es capaz de abastecer adecuadamente a los músculos que, por falta de oxígeno, se acalambran. A pesar de lo convincente que pueda sonar, no existe ninguna evidencia médica ni biológica que apoye esta afirmación.

Si bien es cierto que durante la digestión existe un mayor flujo de sangre hacia el sistema digestivo, nuestro organismo se las arregla sin problemas para mantener también el trabajo muscular. De hecho, algunos nadadores profesionales comen inmediatamente antes de una competición para tener toda la energía necesaria para un buen desempeño.

No obstante, nadar con el estómago lleno si puede desencadenar vómitos y otras molestias en el tracto gastrointestinal, algo que puede resultar ser peligroso.

Si te tragas un chicle, permanece dentro de tu cuerpo durante años

Los chicles no permanecen en el estómago siete años. Getty Images

Todos nos hemos tragado una goma de mascar en algún momento. Es posible que hayas oído que el chicle tragado permanece en el estómago durante siete años. Esto no es verdad.

La goma de mascar puede estar hecha de un material natural o de un material sintético (resina de goma), conservantes, saborizantes y endulzantes. El cuerpo absorbe los endulzantes, como el azúcar. Pero el aparato digestivo no puede digerir la resina del chicle. Sin embargo, el aparato digestivo puede transportarla a través de la actividad intestinal normal, por lo que el viaje de la goma de mascar termina cuando tienes que ir al baño.

Si te afeitas, te crecerá el pelo más fuerte y más rápido

Tras afeitarnos, el vello crece más deprisa, una mera coincidencia. Getty Images

Llevamos toda la vida escuchando la misma frase y, para qué engañarnos, creyéndonosla. No obstante, numerosos estudios e investigaciones desmienten nuestra convicción. Por tanto, ¿cuáles son los motivos por los que seguimos creyendo en ella?

El proceso de crecimiento del vello no es siempre igual de rápido, por lo que en ocasiones, tras afeitarnos, el vello crece más deprisa. Esto es, sin embargo, mera coincidencia. Otro de los motivos que pueden llevarnos a la confusión es que nuestro pelo no tiene la misma holgura en todas sus partes, sino que la raíz es más ancha que su extremo. Es por esto por lo que al afeitarlo parecerá que el pelo crece más fuerte, ya que inicialmente veremos solo la parte más cercana a la raíz.

Además, cuando el pelo sale a la superficie, es algo más oscuro que el resto. La razón es que todavía no se ha expuesto al sol ni a los factores químicos que lo rodean, siendo estos la causa de que nuestro vello tome una tonalidad más clara.

Si sales al aire libre con el pelo mojado te resfriarás

No hay riesgo de enfermar por salir a la calle con el pelo mojado. Getty Images

Seguro que has escuchado alguna vez a tu madre, abuela o alguien más que no salgas a la calle con el pelo mojado porque corres el riesgo de enfermar. No obstante, esta popular afirmación, está lejos de ser cierta.

Las enfermedades respiratorias como los resfriados ocurren al entrar en contacto con el virus o la bacteria que produce la enfermedad. El frío no es virus, ni bacteria, por lo que no enferma.

La razón principal por la que tan a menudo se relaciona el frío con las enfermedades respiratorias es porque en épocas de bajas temperaturas es más común que circulen virus de resfriados, ya que sobreviven mejor en este clima.No obstante, a pesar de que llevar el pelo mojado no te hará enfermar, tampoco es buena idea hacerlo cuando hace mucho frío, ya que podría provocar una bajada de tus defensas, haciéndote más propenso a enfermar.

Por tanto, según numerosas investigaciones, los retrovirus que causan el resfriado común pueden prosperar en bajas temperaturas. Pero esto no significa que vayas a contraer una infección simplemente porque tu cabello está mojado o porque no te pones un abrigo o bufanda.

Bébete el zumo, que se le van las vitaminas

Las vitaminas del zumo no se van tan fácilmente. Getty Images

Una frase recurrente que muchos padres han usado y siguen usando para que los niños se terminen el zumo. Los alimentos no pierden sus propiedades tan fácilmente. Los expertos aseguran que la vitamina C del zumo de naranja se mantiene hasta 12 horas después, aunque el sabor sí que es cierto que cambia.

Si orinas en la piscina, una sustancia hará que el agua se vuelva roja

No hay ningún componente en la piscina que hace que el pis se vuelva rojo. Getty Images

Otro mito muy extendido que surgió en los años 50 del siglo pasado para evitar que la gente hiciera sus necesidades en las piscinas. La verdad es que no hay ningún componente que actúe específicamente tiñendo de rojo la orina. Es una leyenda urbana.

Hubo tres reyes magos



Si consultamos los evangelios veremos que no se menciona un número concreto de reyes magos y si realmente eran reyes. Solo hablan de magos. No obstante, sí se mencionan tres regalos, pero reyes pudieron ser más. Fue el papa León I quien dejó el número en tres en el siglo V. En el siglo VI se les asignaron los nombres que todos conocemos.