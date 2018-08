Cuatro policías locales para toda Santa Cruz en la noche del incendio

Cuatro policías repartidos en dos patrullas cubrían los cinco distritos de Santa Cruz de Tenerife durante la noche del incendio en el Hospital, de modo que cuando todos los agentes se desplazaron a las instalaciones del centro médico al recibir el aviso, el resto de la capital quedó "desatendida". Así lo denuncia CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios).

El portavoz, Jesús Illada, asegura que un poco más tarde también se desplazaron a la clínica dos agentes más. "Afortunadamente no hubo ningún problema en el resto de la zona", tranquiliza. Sin embargo, insiste en que se necesitan más policías en las calles. "Somos 200 agentes a pie de calle y 135 en unidades administrativas", detalla. Asimismo, critica la ausencia de servicios mínimos, a diferencia de otros lugares como Candelaria, donde "si no están todos los servicios cubiertos se llama a más profesionales y se pagan las horas". "Queremos más personal cerca de la gente, y no solo en vehículos, para que la gente se sienta segura", concluye Illada.