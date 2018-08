El canal 'Historia' estará presente en el Festival de Cine Histórico de La Laguna

Historia tendrá una amplia participación en el Festival Internacional de Cine Histórico de La Laguna. El prestigioso canal internacional colaborará en la retrospectiva La Máquina del Tiempo, dedicada al 50 aniversario de la muerte de Martin Luther King, y estrenará en exclusiva para Europa el documental R ise Up, the movement that changed America.

El plazo para la inscripción de películas en las secciones oficiales (largometraje y documental) del certamen se cierra el 30 de septiembre. El Festival Internacional de Cine Histórico de La Laguna (Fichla) ha suscrito un nuevo acuerdo por el que amplía su colaboración con el mayor canal a nivel mundial especializado en documentales históricos, Historia, líder en la emisión de este género.