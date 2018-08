La bacteria que provocó dos muertes en el Hospital de Gran Canaria "está bajo control"

"En este momento no hay ningún signo de alarma en el hospital, no hay epidemia, ni mucho menos. No hay peligro ni para los pacientes que ya están ingresados, ni para los que estamos ingresando, ni para los familiares, ni para el personal de la casa. La situación está bajo control". La directora médica del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria , Mercedes Prieto, lanza así un mensaje de tranquilidad tras darse a conocer el brote infeccioso de una bacteria común, de origen hospitalario, denominada Clostridium Difficile, que ha dejados dos muertos y tres pacientes en aislamiento en el citado centro hospitalario.

Prieto asegura que desde que se puso en marcha, hace algo más de una semana, las medidas de aislamiento y control que marca el protocolo de actuación, no se han registrado más casos de contagio, y que los tres pacientes en aislamiento están estables y evolucionan de forma favorable.

Inmunodepresión

Las dos muertes por la citada bacteria se registraron en pacientes inmunodeprimidos, en estado muy grave. Ante los primeros síntomas de la infección bacteriana, el Servicio de Medicina Preventiva del citado Hospital grancanario hicieron un cultivo que dio positivo, procediendo inmediatamente a activar el protocolo de actuación para estos casos, que incluyen desde medidas de aislamiento de los pacientes afectados, y un refuerzo de las medidas de seguridad.

"Las medidas de aislamiento están tomadas desde hace más de una semana, como indica el protocolo de enfermedad infecciosa adquirida en el hospital. La bacteria es una Clostridium Difficile, un patógeno oportunista que aparece en todos los hospitales del mundo, y en este brote tenemos la sospecha de que sea un biotipo 27", informó la doctora Prieto.

Dicho biotipo es más agresivo, pero al igual que la cepa común, se trata con antibióticos. "En el caso de la cepa normal no aislamos al paciente porque no es necesario, solo hacemos cuidados de régimen de contacto. Pero en esta cepa que suelta más esporas, con lo cual son más contagiosas, tenemos a los pacientes en aislamiento".

El hospital estudia en este momento las muertes de los dos pacientes inmunodeprimidos con patologías graves de origen digestivo. Y recalcan que, desde que se activó el protocolo de actuación, no se han registado más casos de contagio, por lo que la situación es "de absoluta tranquilidad" en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Esta bacteria, que aparece con cierta frecuencia en los hospitales, afecta fundamentalmente a los pacientes muy enfermos. "Tiene tratamiento, no es ninguna megabacteria que no se pueda tratar y está absolutamente controlada con las medidas de un protocolo, que seguimos a rajatabla, perfectamente actualizado y que funciona, por lo que nadie corre peligro".

La doctora médica insite en que en estos momentos "no hay ningún signo de alarma en el hospital, y no estamos ante ninguna epidemia. El mensaje es de total tranquilidad para todo el mundo. Que nadie se asuste porque está todo controlado", concluyó Prieto.

La bacteria Clostridium Difficile es un bacilo anaerobio gram positivo, formador de esporas y productor de toxinas que se transmite entre los humanos por la ruta fecal-oral. Es una infección muy común en los hospitales, que se transmite por esporas, que se encuentran en gran parte del material sanitario habitual y, en menor medida, en el aire y en la comida.