El movimiento construye vida

Danza en Comunidad, el proyecto pionero del Cabildo de Tenerife que incentiva la integración social de diferentes colectivos de la sociedad a través de los procesos artísticos, termina su quinta edición, que ha girado en torno a la identidad, con la muestra pública de algunas de las piezas trabajadas. El programa, incluido en la estrategia Tenerife Danza de Auditorio de Tenerife, recibió en la pasada edición del Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca una Mención de honor por parte del jurado gracias a su labor social y también participaron el pasado mes de julio en Mapas.

La mayoría de los 21 colectivos adscritos este año a Danza en Comunidad eligió la muestra pública de algunas de las creaciones que se han trabajo durante el curso, aunque otros prefirieron dejarlo en privado u optan por otras opciones, como la videocreación.

Laura Marrero, coordinadora de Danza en Comunidad, explica que este año se ha hecho hincapié en la identidad y el sentido de pertenencia durante las clases. "Ha sido muy interesante porque no solo se han destacados los aspectos positivos de cada persona sino que han sabido ser conscientes de lo malo", cuenta la bailarina profesional, quien ha encontrado en este proyecto "bofetadas de humanidad: esta es la vida".

Uno de los momentos que más ha marcado a Marrero durante este curso sucedió con un colectivo de personas que no hablan (autismo, síndrome de down, etc.) donde la comunicación se hace muy complicada. "Un día jugando al espejo con una de estas personas, no solo comenzó a hacer una coreografía para que yo la siguiera, sino que además comenzó a reírse; fue maravilloso", recuerda la coordinadora, cuyo equipo se completa con las bailarinas Raquel Jara, Carmen Macías y Cristina Hernández.

El jurado de Mueca, encargado de elegir al mejor espectáculo, concedió por primera vez dos Menciones de Honor, una de ellas a Danza en Comunidad por su labor social. Las integrantes del colectivo Mujeres de Añaza Emprendedoras MAE habían llevado hasta uno de los escenarios de Mueca Naturaleza Salvaje, una pieza de danza en formato de pase de modelos que fue creada por estas mujeres a partir de una pregunta: ¿Qué les gustaría ver en un pase de modelos? "Y la conclusión a la que llegaron es que lo harían siendo ellas mismas", explica Marrero.

Mariam Palmés lleva tres años participando en Danza en Comunidad y está encantada, sobre todo porque colaboran con otros colectivos: "Hemos ido al centro penitenciario Tenerife II, al Hermano Pedro?y la experiencia ha sido muy buena". "Cuando actuamos la gente viene a saludarnos, dice que damos mucha energía y eso es genial", afirma la tinerfeña. Fefi Pérez, que termina su cuarto año en Danza en Comunidad, repite por "el equipo de profesoras, el buen ambiente que tenemos y por las clases, en las que me relajo y cambio el chip".

"Yo soy volcán, tierra, feliz, atemporal, madre,?". Así comienza Naturaleza Salvaje, compuesto por miembros de MAE y dos voluntarias de la Convocatoria abierta de Danza en Comunidad, que invita a participar en los procesos de estos colectivos. Rita Rodríguez es una de esas participantes externas. "Estoy jubilada y participo en todo lo que puedo y en este programa voy a repetir", cuenta la santacrucera. "Ojalá se pudieran hacer más proyectos como éste", pide Rodríguez.