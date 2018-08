El Hospital de La Candelaria aumenta la seguridad tras el fuego presuntamente provocado por una mujer este lunes

El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria de Tenerife incrementará todas las medidas de seguridad tras el incendio de ayer en el área de urgencias pediátricas, que en principio apuntan a la intencionalidad por parte de una mujer familiar de un paciente, que continúa detenida.



La Policía continúa tomando declaración a la detenida, que se autoinculpó de los hechos, y "a mucha gente" en relación a lo sucedido, dijo hoy en rueda de prensa el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, quien precisó que aún no se dispone de una información oficial sobre los acontecimientos.



Como consecuencia del incendio, los pacientes que acuden este martes a urgencias son evaluados en una carpa exterior que ha instalado Cruz Roja y en función de su diagnósticos, se derivan al Hospital Universitario de Canarias (HUC), a otros centros concertados y se han reforzado además las urgencias extrahospitalarias.



La prioridad ahora es evaluar los daños registrados en el área afectada para empezar cuanto antes a rehabilitarla en unas obras que son "críticas" para la sanidad pública canaria, dijo Conrado Domínguez, quien indicó que se trabaja con la máxima celeridad para recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible en la zona no dañada por el fuego.



Por ello las urgencias de adultos se atenderán en el hospital de campaña habilitado por Cruz Roja en el exterior, mientras que las urgencias pediátricas serán atendidas en la planta de Pediatría del Hospital de La Candelaria.



El centro, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, asegura que la asistencia sanitaria está garantizada una vez que los técnicos han ventilado e inspeccionado las zonas aledañas al foco del incendio para recuperar la actividad en el recinto en cuanto sea posible.



El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Sostenibilidad, Seguridad y Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, indicó que el incendio fue complicado por la gran presencia de humo ya que las características de las infraestructuras hospitalarias facilitan que sea éste el que se propague, y no las llamas.



José Antonio Valbuena añadió que las diligencias abiertas apuntan a la intencionalidad por parte de la mujer que se ha autoinculpado de los hechos, y subrayó que otra cosa es que el fuego hubiera sido producido por una circunstancia fortuita o un fallo en las instalaciones, lo que sería más preocupante.



Valbuena confirmó que habrá reuniones para evaluar la actuación y poner sobre la mesa las cosas que podrían haber funcionado mejor, aunque subrayó que el nivel de improvisación por parte de los cuerpos de emergencias es "prácticamente nulo" y la capacidad de respuesta "es muy alta y elevada".



Asimismo Conrado Domínguez, director del SCS, incidió en que la Policía Científica sigue trabajando en el lugar para investigar lo sucedido y se van a revisar todos los informes de los cuerpos de seguridad, al tiempo que subrayó que la seguridad en La Candelaria es la que existe en cualquier centro hospitalario.



"Todo el mundo que acude al hospital tiene derecho a acompañar" a su familiar, indicó Domínguez, quien no obstante precisó que se van a incrementar todas las medidas de seguridad.



Destacó asimismo que como consecuencia del incendio no se han producido heridos ni ninguna muerte "directa o indirecta", pues una paciente de 84 años fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y falleció a las 02:00 horas de la madrugada, pero en ningún caso debido al incidente, añadió.



"Debemos estar contentos dentro de lo sucedido porque las consecuencias podían haber sido mucho peores", añadió el director del SCS, quien elogió la actitud del personal del centro y aludió a que hubo un momento en que los pacientes que tuvieron que ser sacados al exterior tenían dos médicos cada uno.



El incendio se inició pocos minutos antes de las 21:00 horas de anoche e inmediatamente los servicios de Urgencias y de Seguridad del centro activaron el protocolo de actuación y de evacuación, por lo que se alertó a bomberos, fuerzas de seguridad y Servicio de Urgencias Canario, añadió Domínguez.



Subrayó que "como es lógico" ante situaciones de esta índole "es normal que se registrasen situaciones de temor o angustia" y detalló que en el momento del suceso se estaba atendiendo a 160 usuarios en el servicio de Urgencias.



Se procedió a la reubicación de 47 en diferentes centros sanitarios de la isla y de estos pacientes tres eran extranjeros residentes en Canarias, un marroquí, un holandés y un italiano, de los cuales ninguno continúa ya ingresado en estos momentos.



Actualmente doce pacientes que están siendo atendidos en el anexo de Urgencias y se han producido 30 ingresos en el Hospital durante la pasada noche.



En rueda de prensa estuvieron también presentes la viceconsejera de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez; la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González; el gerente del Hospital, Jesús Delgado; el oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Salvador Reyes; y la coordinadora sanitaria del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Ana Carruyo.





