Más de 2.600 personas firman en Change.org contra la liga de e-Sport regional

Un usuario ha iniciado una recogida de firmas en contra de la celebración en Canarias de una liga de e-Sport, a través de un proyecto de la Consejería de Educación que impulsa varias acciones dentro del marco de los videojuegos. Por el momento, la recogida de rúbricas lanzada en la plataforma Change.org ya supera los 2.600 apoyos.

La petición expresada por Alejandro Rodríguez en la popular web reclama al Gobierno de Canarias que "retire su apoyo a los videojuegos y centre sus políticas en la lucha contra el sedentarismo y en favor del deporte y actividad física relacionada con la salud" y apunta a que el Ejecutivo debe "utilizar los recursos que dedicaría a esta liga, a una liga escolar donde integrar los alumnos no federados, intentando que los niños y niñas que no estén inmersos en ningún club tengan la posibilidad de practicar deporte y ejercicio físico no centrado en la competición sino en la salud".

Tal y como han expresado colectivos como los pediatras, la petición alude de esta manera a los datos del Archipiélago en cuanto a patologías vinculadas al sedentarismo: "Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor índice de diabetes y obesidad infantil", explica el texto que lamenta que "sin embargo no se dedican esfuerzos a su prevención".

"A su vez se podrían realizar talleres de alimentación saludable dirigidos por nutricionistas", propone Rodríguez. De hecho, entre los comentarios que han dejado algunos de los firmantes destaca la reclamación de que se fomenten más hábitos de ejercicio físico y deporte.

El proyecto al que alude esta recogida de firmas se iniciará el próximo curso escolar con alrededor de 400 estudiantes participantes, según anunció la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón durante la presentación del proyecto el pasado mes de julio.

Monzón informó en ese acto de que la iniciativa contempla la celebración de una competición por grupos de edades en tres videojuegos distintos y una serie de talleres relacionados con el uso de este recurso dirigido a alumnos y familias, además de una hora semana de actividad física.