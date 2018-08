Antártida, el lugar más bonito del planeta

Hay oportunidades que no se pueden rechazar en la vida. Durante meses enfoqué mis esfuerzos, mientras viajaba por otros países de África, Asia y Oceanía, en poner la guinda de esta vuelta al mundo visitando todos los continentes. También la Antártida. Para conquistar el lugar más remoto del planeta tienes que estar preparado con la ropa adecuada y en un viaje de vuelta al mundo, como este, se viaja siempre al este y cambia de hemisferio intentando perseguir el verano. Así, no es necesaria excesiva ropa de abrigo y la carga es menor. Sin embargo, para la Antártida se requiere material específico. Tuve que hacer varias cábalas para que llegase desde España a tiempo hasta la ciudad más austral del planeta, Ushuaia, y devolverla tras la expedición antártica hasta nuestro país.

La aventura comenzaba en Ushuaia, puerta de entrada a la Antártida, siguiendo los pasos de Shackleton, en un crucero de 11 días de duración en un viaje reconocido por las activas colonias de pingüinos, los lobos marinos, las ballenas y orcas que se cruzan en la travesía o su impresionantes icebergs, montañas y glaciares imponentes que sólo había visto antes en postales o documentales. Existen varias opciones y diferentes viajes hacia la Antártida. Una es Antarpply Expeditions, que garantizaba unos ritmos ideales, sin prisas, en grupos pequeños, sin ser invasivos con el territorio, con la opción bilingüe de ser informados en inglés o español y además teniendo la oportunidad de penetrar a zonas inaccesibles para otros grandes cruceros.

Cumplir un sueño

El barco, el Ushuaia, era originalmente un oceanográfico que fue construido bajo requerimiento de la NOAA (Agencia Norteamericana de Investigaciones Oceánicas y Atmosféricas) y que, posteriormente, fue re acondicionado para pasajeros contando con los estándares de servicios, navegación y comunicación más avanzados para la negación antártica. Ilusionado, con la alegría de cumplir un sueño y los nervios de toda gran experiencia nos, embarco, recibiendo la bienvenida de capitanes, oficiales y un excelente equipo de expedición compuesto por guías y conferencistas.

Visitar el Continente Blanco es uno de los grandes sueños viajeros, pero el costo es elevado y, quizás por ello, la mayoría de los pasajeros que contratan estos cruceros son de avanzada edad y con gran poder adquisitivo. Sin embargo, desde el primer momento te das cuenta de que es una inversión que merece la pena. La convivencia es una de las claves, ya que hay que compartir más de una semana con un centenar de personas de diferentes nacionalidades que no se conocen. También es importante, por logística, conocer todas las normas del barco, especialmente las de evacuación, así que un simulacro, tan necesario como obligatorio, sirve para romper el hielo y comenzar a entablar conversación y habituarse con el barco mientras recorremos el Canal Beagle, a través del paso Mackinlay.

El Ushuaia, que posee varias cubiertas, está perfectamente habilitado para ir agarrado y evitar caídas ante los posibles vaivenes que puedan producir las olas. Así que toda recomendación que da el equipo es poca para que nuestra estancia, en nuestro hogar por la Antártida, sea lo más placentera posible. Debido a que los dos primeros días son de navegación, atravesando el temible pasaje de Drake, que los expertos en navegación antártica nos señalan que lo correcto es llamar a esta barrera biológica natural en donde las frías aguas polares se sumergen debajo de las aguas más cálidas del norte como mar de Hoces. La doctora nos provee de unas pastillas para evitar el mareo, sabedores de que en ese tramo el barco será azotado por el oleaje y es habitual que muchos pasajeros deban permanecer en sus cabinas, acostados en sus camas, para no ser víctimas de un malestar mayor. Durante el periodo de navegación se desarrollan charlas informativas y ponencias muy interesantes que nos permiten conocer y entender más lo que veremos durante la jornada.

La furia del mar de Hoces

Las habitaciones son confortables, dotadas de enchufes, armarios, mesa y un baño compartido con la habitación anexa. Además, la literas poseen una barra lateral como medida de seguridad, para evitar que puedas caerte si el barco oscila. Cuando empieza a moverse ante la furia de las aguas del mar de Hoces, que además fueron acompañadas por una tormenta de nieve, se hace más necesario prestar atención a las normas de seguridad.

Un crucero antártico depende mucho de las condiciones climáticas y la ruta puede variar con el objetivo de hacer la travesía lo más placentera, evitar tormentas, desviarse ante zonas inaccesibles o poder disfrutar de oportunidades de bonanzas que nos dé el tiempo. Los primeros icebergs y majestuosas montañas nevadas indican que hemos llegado a las Islas Shetland, un archipiélago de 20 islas e islotes descubierto en 1819.

Toca hacer un desembarco, ya que este crucero no es sólo una visión panorámica desde el Ushuaia, sino que existe la oportunidad de experimentar la sensación de pisar tierra firme en el Continente Blanco. Se realizan por grupos, en zodiac que permiten llegar hasta la orilla mientras el barco fondea en la bahía. La logística que tienen desarrollada en esta empresa permite realizar, habitualmente, dos actividades en cada desembarco. Por un lado un crucero en zodiac y el resto del grupo es trasladado hasta la orilla para hacer una caminata entre las nieves perpetuas de la Antártida.

Posteriormente, los grupos alternan la actividad, lo que favorece que no esté muy lleno de gente. Es en ese instante, en el que te calzas las botas y subes a los botes, cuando realmente te das cuenta de dónde estás y lo afortunado que eres. En un sitio inhabitado, remoto, que muy pocas personas descubrirán en su vida. Un sitio mágico, de un valor incalculable, fiel a su naturaleza, en el que la actividad humana es mínima y donde te exigen que no seas nada invasivo con los pingüinos u otros animales que se cruzan en tu camino. Aquí ellos tienen preferencia: tú eres el extranjero y estás en su hogar. El tiempo se detiene en cada instante que respiras ese aire puro. Bienvenido a la Antártida, al lugar más bonito del planeta.

Las actividades son exquisitas y no deseas volver al barco. Quieres aprovechar cada momento y una vez vuelves al barco, volver a otear ese paisaje en el que pusiste los pies, en el que la Madre Tierra nos muestra su magnificencia y nos hace reflexionar sobre hasta dónde vamos a llegar para cuidarla o si vamos a permitir su deterioro. Aparecen vastas colonias de pingüinos, focas cangrejeras, petreles, skúas -que nos recuerdan que la naturaleza tiene un ciclo vital y el sentido de la búsqueda de la supervivencia-, glaciares, montañas nevadas, bahías congeladas, icebergs, témpanos tabulares? Y ya estamos deseando un nuevo desembarco. Aunque algunos pudiesen creer que es tediosa la actividad, que embarcarse y desembarcarse o estar tantos días incomunicados en medio de la nada no puede ser excitante, sólo hace falta mirar por las ventanas o mirillas y dejarte sorprender por la naturaleza. Salir a cubierta y ver cómo no eres el único que llora ante tanta belleza o se sorprende cuando un grupo de orcas se cruzan en nuestro camino, antes de que una joven ballena jorobada, como si de un acróbata se tratase, realiza innumerables saltos ante nuestras atónitas miradas.

La era de los expedicionarios

Explorando el mar de Weddell te teletransportas a la época de los grandes expedicionarios, esos que ofrecían trabajo de varios meses a jóvenes valientes que quisieran sumarse a una aventura con grandes dosis de peligro pero sin conocer su destino. Cada desembarco complementa a los anteriores; cada ponencia y conferencia te contextualiza y dota de una información exquisita que desconocías; cada momento se saborea más.

La aventura va poniendo su fin, pero no queremos marcharnos sin darnos un bautizo de mar en las gélidas aguas antárticas. En una zona geotermal, en la que antaño se explotaba la industria ballenera con auténticos atentados naturales, nos sumergimos, durante segundos, en las frías aguas de la Antártida. En la orilla, haciendo un hoyo, podías disfrutar de aguas muy calientes, pero era introducirte 10 metros hacia el interior y el frío recorrerte todo el cuerpo, llegando a su máxima expresión al zambullirse. Esta actividad, al igual que todas las desarrolladas en la Antártida, contaban con medidas de seguridad y la doctora estaba pendiente para evitar cualquier tipo de problema. Fue la última actividad antes de volver a entablar rumbo hacia Ushuaia y haber disfrutado de una de las mejores experiencias viajeras que cualquier turista puede realizar en su vida.

El más impresionante

Cuando has visitado tantos lugares en el mundo y te aventuras a dar una vuelta al mundo tan completa, visitando más de 50 países y pisando todos los continentes, es inevitable que aquellos que te cruzas por el camino te pregunten: "¿Con qué país te quedas? ¿Cuál es el sitio más bonito del mundo que has visitado? ¿Cuál no puedo perderme?" Y es cierto, que cada viajero tiene sus preferencias, cada viaje es muy diferente y depende la época del año, la estancia en el destino, los gustos personales, el estilo y opciones a la hora de viajar; e incluso, el acompañante con el que pasas unos días para descubrir este nuevo escenario que se abre ante tus ojos. Reconozco que me costaba mucho decantarme por una u otra opción, pero ahora lo tengo claro: laAntártida. Cualquier recuerdo de mi experiencia en el Continente Blanco me hace esbozar una sonrisa y con esa alegría la abandoné, convirtiéndome en un embajador de este rincón del planeta, pero con la sed de seguir explorando otros lugares del mundo que me cautivasen.