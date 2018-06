El Gobierno admite a 1.094 opositores que habían quedado excluidos de las pruebas

Algo más de 1.000 aspirantes a las oposiciones docentes han sido finalmente admitidos al procedimiento, después de que reclamaran a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias al aparecer en las listas de excluidos. Según alertaron inicialmente los sindicatos del profesorado, la cifra de profesionales que no habían sido admitidos para las pruebas era demasiado alta y, además de augurar una avalancha de reclamaciones, culparon a la Administración educativa de esta circunstancia, al entender que obedeceía a los fallos informáticos registrados en la web para la inscripción a los exámenes.

Tal es así que Educación llegó a avanzar la semana pasada que los técnicos de la Dirección General de Personal se encontraban revisando las solicitudes de oficio, para detectar posibles incidencias que hayan dejado fuera al solicitante. Finalmente, según informa la Administración educativa del Ejecutivo regional, de los más de 1.300 docentes que inicialmente quedaron fuera del proceso, solo 206 han resultado excluidos definitivamente. "Esta cifra representa aproximadamente el 98% de las solicitudes presentadas", informa la Consejería en un comunicado, que recuerda que se recibieron 13.100 solicitudes de un total de 11.135 aspirantes.

Las causas que han motivado la no aceptación de estos 206 aspirantes se centran en cuestiones como no reunir los requisitos, no haber abonado las tasas correspondientes o no acreditar suficientemente que podían disfrutar de una exención en el pago. Finalmente, los aspirantes incluidos en el procedimiento suponen un total de 10.929, indica la Consejería canaria de Educación.

Así, según argumenta la Administración educativa, la mayor parte de las solicitudes excluidas en un primer momento, casi 500, se debieron a que las personas aspirantes habían solicitado la exención de tasas por estar en paro y no lo acreditaron debidamente. En lugar de presentar un certificado de su situación de desempleo en el momento de la convocatoria, presentaron otros documentos con referencia al momento de presentar la solicitud, lo que se trata de un error subsanable.

Además, más de 300 candidatos y habíanían presentado una solicitud como si proviniesen del nivel A2 y se presentasen al nivel A1 de la administración pública, cuando tenían que haber presentado su solicitud por el turno libre. La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, aportó todas estas cifras en la Cámara regional, a respuesta de una pregunta parlamentaria, aunque señaló que están pendientes del balance definitivo "que puede cambiar ligeramente el resultado definitivo".

Soledad Monzón apuntó que la Consejería sigue así adelante con todos los procedimientos para la celebración Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018 en 33 especialidades de Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas y la que el Ejecutivo convoca un total de 1.160 plazas



Fallos

Desde que se iniciara el procedimiento de inscripción para las pruebas, los aspirantes y sus representantes sindicales alertaron de las numerosas incidencias y errores informáticos que dificultaban e impedían la correcta cumplimentación de la solicitud. Esta situación, reconocida en varias ocasiones por los responsables de la Consejería, provocó la ampliación del plazo en dos días primero y la revisión de oficio después.

"Aunque se han producido algunos desajustes en los procedimientos telemáticos, ajenos a la Consejería, podemos considerar como muy efectiva la implantación de esta nueva metodología, que obliga a presentar todas las solicitudes por esta vía, de acuerdo a la normativa estatal", asegura al respecto la responsable del área.

La consejera indica que, finalmente, sólo unas 61 personas se vieron afectadas realmente por un problema informático, al no aparecer en las lisas de personas admitidas y excluidas. En otros casos, se pudo comprobar que muchas de las solicitudes incompletas, que la Consejería comprobó de oficio, no se pueden achacar directamente a errores en la sede electrónica.

Por último, Soledad Monzón recuerda que todas las personas que se han presentado han tenido plazos mayores que nunca para presentar sus solicitudes, a pesar de algunas incidencias en la sede electrónica, puesto que cada día de apertura del procedimiento telemático "multiplica por cinco un día de registro en la sede presencial de la Consejería".

Las oposiciones comenzarán el próximo día 23 de junio con la presentación de los aspirantes, para iniciar los exámenes al día siguiente y con la novedad de incorporar por primera vez tribunales en Lanzarote y Fuerteventura en algunas especialidades.