Rosendo, harto de tanto incordiar

Será la última vez que podamos ver a Rosendo sobre el escenario. Tras actuar la semana pasada en la trasera del parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria dentro de la VII edición del LPA Beer and Music Festival, se ha incluido también a Tenerife en la gira de despedida del cantante de Carabanchel. Será el próximo 1 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife aunque todavía no ha trascendido el espacio exacto escogido para celebrar el concierto.

Sea como fuera, Rosendo, con 64 años, es una estrella ya que conserva toda la fuerza física como para repasar sus mejores composiciones como lleva demostrando en la docena de actuaciones que ha ofrecido durante la gira Mi tiempo señorías?título con claroscuros que desvela una intención de irse pero no del todo.

Rosendo ha diseñado una gira con un enérgico muestreo de su discografía. Hay canciones sacadas de la mayoría de su veintena de discos grabados y destacando temas como Agradecido, Flojos de pantalón, Cúrame de espantos, Que si vengo que si voy o la aplaudida Maneras de vivir.

Paseará por sus temas más reivindicativos de Leño y no descansará hasta llegar a su último trabajo, De escalde y trinchera, publicado en 2017. Un cancionero potente, auténtico, insobornable e inconformista que ha acompañado a varias generaciones en este país durante su larga carrera. Sus canciones han puesto los puntos sobre las íes en el terreno del rock y con ellas se ha ganado el respeto y el cariño del público y de otros artistas en su estilo.

El origen del fin

Rosendo desveló que se marchaba en su perfil de Facebook, donde publicó en marzo pasado una carta anunciando su decisión. "Después de pensarlo mucho y analizar las posibilidades, creo que ha llegado el momento de hacer un receso que quizás sea definitivo, al menos en el formato actual en cuanto al directo se refiere", empieza diciendo el artista madrileño, que asegura no va a parar de componer. "Confío en seguir grabando, pero la maquinaria físico/mental me pide un tiempo en cocheras. De cualquier manera, empezamos una larga gira que no me permite andar dándole vueltas al asunto. De manera que a lo que vamos...Gracias por comprenderme y nos vemos en la carretera". Dicha carta, a las pocas horas de salir, ya llevaba 2.500 compartidos.

Es evidente que la noticia ha disgustado a más de uno. Pero Rosendo, que encabezó la revolución del rock&roll en castellano, tomaba esta decisión tras 45 años en el oficio y en el momento más sólido de su carrera.

La presente gira Mi tiempo señorías... comenzó el pasado 16 de marzo en Jerez de la Frontera y se prolongará hasta el 22 de diciembre en el Sant Jordi Club de Barcelona. En total serán 21 conciertos que hasta ahora ya ha pasado por Cádiz, Navarra, Cáceres, Tarragona, Madrid, y Granada.

Hijo de emigrantes de Bolaños de Calatrava, Rosendo nació en Madrid y se crió en los barrios de Lavapiés y Carabanchel.

Su primer grupo, Fresa, tocaba versiones de canciones de moda. Pero tras la incorporación como cantante de José Carlos Molina, la banda pasó a denominarse Ñu. Rosendo abandonaría el proyecto por desavenencias con el nuevo miembro. Y en 1979 se lanzó el primer disco de Leño, producido por Teddy Bautista, con canciones como El tren y Este Madrid, de desarrollos algo más largos. Más madera, el segundo, apareció en 1980, con el estilo que ya definiría su carrera. Tras abandonar esta otra formación, Rosendo debuta en solitario en 1985 en RCA con Loco por incordiar, producido por Carlos Narea, con éxitos como Agradecido, Pan de higo o la que titula al álbum. Rosendo pasa luego a grabar con Twins con quienes publica, en primer lugar, Jugar al gua, con otro de sus temas clave, Flojos de pantalón.

Poco después pasaría a Dro con una nueva etapa que se inicia en 1998 con A tientas y barrancas, al que sigue Siempre hay una historia... en directo grabado en la cárcel de Carabanchel y con el que consiguió su primer disco de oro. Ya en el nuevo milenio, Canciones para normales y mero dementes abre otra etapa de sonido más duro como primera parte de una trilogía junto a Veo, veo... Mamoneo que incluía el sencillo Masculino singular y , finalmente, Lo malo es... ni darse cuenta.

En sus últimos discos Rosendo optaba por despacharse a gusto con la realidad española. Ya en Warner, Vergüenza torera ataca la situación social, siendo la canción homónima, probablemente la más explícitamente política de todo su repertorio. Su último trabajo, De escalde y trinchera, incide en esa idea y radiografía un tiempo que el propio Rosendo ha resumido como "de codicia, de hipocresía y de malversación".