El presunto autor del atropello de Teguise, en libertad provisional

El presunto autor del atropello ayer en la carretera LZ-20 a su paso por el pueblo de Tiagua (municipio de Teguise), de Marco Antonio Murcia, de 41 años, quien fallecidó horas después en el hospital a consecuencia del accidente, ha pasado en la mañana de este domingo a disposición judicial en los juzgados de Arrecife, según han indicado fuentes de la Guardia Civil.

El conductor, que dio positivo en alcohol y droga y que alcanzó a Marco Antonio mientras este sacaba unas pertenencias de su vehículo, que había aparcado en una parte transitable del arcén junto a la vivienda de Tiagua a la que estaba haciendo la mudanza en ese momento, " está en libertad", ha señalado la Benemérita.

La Benemérita lo acusó de ser presunto autor de un delito contra la seguridad vial al dar más de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y positivo en el narcotest por consumo de drogas, y de otro delito de homicidio imprudente . De momento no ha trascendido si el juez le mantiene o no los cargos tras cogerle declaración y dejarlo en libertad provisional.

La víctima era natural de Asturias y llevaba tiempo en Lanzarote. Fuentes de la investigación localizaron ayer a un hermano de Marco Antonio en Francia y está previsto que viaje a la Isla para hacerse cargo del cuerpo de su familiar, ya que el fallecido no tiene a nadie de su entorno más cercano en Lanzarote.

Se da a circunstancia de que el detenido está relacionado con la agresión a dos agentes de la Guardia Civil en julio del pasado año durante las fiestas del Carmen en La Santa al intentar esclarecer los hechos tras haberse producido una riña.

En el lugar hasta el que fue arrastrado el cuerpo de Marco Antonio permanecen hoy las flores y las velas encendidas que pusieron la jornada anterior varios de los amigos del fallecido, conmocionados por lo ocurrido.

El fallecido tocaba la batería en el grupo Tribute to The Beatles, con el que actuaba en varios locales de Lanzarote, entre ellos The Harp Bar, situado en el centro comercial Papagayo, en Playa Blanca (Yaiza) y el Sport Bar del hotel Barceló Teguise Beach, en Costa