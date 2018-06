El espíritu canario toma Madrid

Cachorros, fajines, cachorros, tambores, timples... El centro de Madrid se inundó este sábado, 9 de junio, de espíritu canario. Un centenar de isleños tomaron las calles madrileñas en la II Ofrenda a los Canarios, por segundo año consecutivo. Los trajes típicos, la bandera tricolar, las isas y las folías animaron los emblemas de la capital española en un paseo que recorrió calles como Preciados, Montera, Gran Vía, la Plaza del Callao o la Puerta del Sol.

La Casa de Canarias en Madrid, encargada de organizar el evento, comenzó la jornada rodeada de canarios de todas las edades, que se encuentran 'exiliados' en la ciudad, y que estaban animados de vivir la fiesta isleña, según apuntó el presidente de la entidad coordinadora Roberto Miño.

La comitiva comenzó a las 12.30 con una misa en el Convento de las Madres Mercedarías -situada en la calle de La Puebla, cercano a la céntrica Gran Vía-. Allí se realizó una "multitudinaria" ofrenda a los canarios en la que los romeros realizaron peticiones por la prosperidad de Canarias.

Acto seguido, los asistentes hicieron, animados y con mucho jolgorio, un paseo por las calles de Fuencarral y Montera hasta llegar a la Puerta del Sol. Una vez ahí, tras focalizar las miradas y las cámaras de los teléfonos móviles de los lugareños, tomaron la calle Arenal y 'patearon' los aledaños de la plaza de Santo Domingo hasta llegar a la Sala Velvet -en Jacometrezo, 6- para culminar las celebraciones.

Madrid, una ciudad más que acostumbrada a que suceda todo tipo de hechos en sus calles, siempre sorprende. A pesar de sus habituales manifestaciones improvisadas, mimos, estatuas humanas, funambulistas y otros tantos artistas callejeros, la capital española no salió de su asombro al ver a esta marcha canaria que recorría las diferentes calles al son de la música de Los Gofiones y Los Sabandeños y al ritmo de los timples y chácaras. "Muchos quedaban boquiabiertos al vernos e incluso alguno que otro se unió a nosotros", afirma Luis Santana Pérez, un médico grancanario residente en el Hospital 12 de Octubre que acudió a esta romería de canarios en Madrid. "Llevo doce años en Madrid tras comenzar mis estudios y ahora trabajar tras mis prácticas del MIR y hoy me he encontrado con muchos amigos y conocidos de los que hacía mucho tiempo que no veía y nos hemos puesto al día", comenta Santana que desea repetir el año que viene.