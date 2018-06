Orgullo femenino entre fogones

"Me alegra mucho que cada vez más chicas ganen premios en la cocina y se ponga en valor su profesionalidad". La chef Diana Marcelino es una de ellas, una de las mujeres que ha luchado para sacar a la luz el trabajo que día a día realizan las mujeres en las cocinas de todo el mundo. La joven, natural de Santa Cruz de Tenerife, además de muchos otros galardones, ganó en 2015 el premio a Mejor Cocinero Canario por el Mundo otorgado por Mahou, la opinión y La Provincia.

Bajo su punto de vista, "siempre ha habido mujeres trabajando en el sector", pero su visibilidad ha quedado relegada "bien porque no se les valora o porque no todas la quieren". Por eso reivindica que debe reconocerse su trabajo "no como mujeres, sino como buenas profesionales".

Ella es precisamente uno de estos ejemplos. Comenzó su carrera profesional junto al chef Juan Carlos Clemente. En el momento de recibir el premio se encontraba trabajando en Naya Gastromusic en Barcelona y actualmente se encuentra al mando de la cocina del restaurante del Hotel Rural Finca Salamanca en Güímar.

"Este es un proyecto bonito, nunca había trabajado en un hotel rural y darle vida a una oferta gastronómica en este lugar ha sido apasionante", asegura. Marcelino explica que la cocina que lleva a cabo en este establecimiento "es tradicional con toques de vanguardia", en la que no faltan los pucheros, los potajes, los pescados locales o las papas arrugadas con mojo, que asegura han llegado a emocionar a algún que otro comensal. A esto se unen "pinceladas asiáticas y sudamericanas" a lo que se añaden "sabores de especias árabes", un reflejo de la mezcla de culturas que tiene Canarias.

En estos momentos se encuentra ideando la nueva carta, que renueva una vez al año. "Refrescamos los platos para hacerlos más atractivos a los clientes para que repitan", señala.

Marcelino explica que para inspirarse en la creación de nuevas recetas suele utilizar los entornos naturales. El mar, las rocas y otros elementos de la naturaleza son conceptos que están muy presentes en sus elaboraciones.

Confiesa que muchos de sus clientes le transmiten la sensibilidad que han sentido al probar sus platos y "yo me siento muy contenta de hacerles sentir felices a través de mis recetas".

Después de pasar un tiempo fuera de las Islas, Marcelino reconoce que "la labor que se está haciendo en Canarias a nivel gastronómico es cada vez más importante" y pone como ejemplo que "hace 15 años no pensábamos en ir a Madrid Fusion y hoy estamos en grandes ferias".

Bajo su punto de vista, cada vez se pone más en valor la despensa canaria, tanto a nivel insular como nacional, y destaca que no es solo importante "que se exporten productos del Archipiélago", sino que los canarios "pongan en valor los ingredientes que tenemos y los venda como se merece".

Planes de futuro

En cuanto a sus planes de futuro, Marcelino comenta que en estos momentos "en el restaurante me dejan mucha libertad para poder crear y hacer cosas". Por lo que afirma que "siempre que mantengan esto, haya compromiso, me dejen hacer mi cocina y me sienta yo detrás de mis platos, seguiré estando aquí".

La chef chicharrera se alzó en 2015 con el galardón de Mejor Cocinero Canario por el Mundo otorgado en la segunda edición de los premios de gastronomía de Mahou, la opinión y La Provincia. El reconocimiento le fue entregado por la senadora grancanaria Josefa Luzardo, en una gala que se celebró en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

Diana Marcelino asegura que se sintió "súper agradecida y muy orgullosa" al recibirlo. "Siempre he pesando que nadie es profeta en su tierra y en ese momento al estar fuera de casa y que se acordaran de mi fue brutal", apunta. La chef también valora que su trabajo haya sido elegido para recibir este reconocimiento "por profesionales y gente del sector muy respetables". Por eso, indica que lo recibió "con mucha ilusión".