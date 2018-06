'End to End', postales de un viaje a pie por el Archipiélago canario

'End to End', postales de un viaje a pie por el Archipiélago canario

Amalia Márquez es la fotógrafa autora del fotolibro de 84 páginas End to End, un viaje a pie, no exento de cierta dureza, por el Archipiélago canario, que comenzó en mayo de 2016 y duró 28 días, desde la isla de La Graciosa hasta el Faro de Orchilla, en El Hierro. Más de 550 kilómetros recorridos con un hijo en su vientre, acompañada por su pareja y su cámara Contax G2, que cambiarían la vida de Márquez. "El resultado de este intenso y extenuante viaje se traduce en una serie de fotografías de paisajes y lugares a veces desconocidos por los propios habitantes de las Islas", señala la artista gráfica.

"Este proyecto nos adentra en lo más profundo del ser humano, donde el amor, la inseguridad y el miedo son algunos de los desasosiegos vividos y reflejados en 20 carretes fotográficos, con más de 700 fotos, a través de las características naturales del paisaje de las Islas", declara.

La idea de este trabajo surgió de un proyecto de Manuel Cabezudo, pareja de la autora, que en 2014 realizó un viaje de prospección para intentar conocer más datos sobre el sendero GR131 que atraviesa Canarias. "Ya en 2016 me incorporo como fotógrafa de paisajes e imprimo End to End en septiembre de 2017 en Barcelona con la intención de dinamizar la ruta", narra Márquez. Aunque ya han realizado alguna presentación, ahora quieren efectuar más por los municipios por los que pasa el sendero "y comunicarnos, de este modo, con la población local. Muchas personas han visto los letreros del camino en sus pueblos, pero no saben que es tan bonito y que cruza todas las islas. Mis fotografías se lo muestran".

El reportaje gráfico es artístico. Según Márquez, "expongo mi propia visión, no soy naturalista. Se trata de retratos de paisajes. Sin embargo, muchos naturalistas los verían y no los entenderían", explica. "El formato es analógico, con algún fallo de carrete en que ciertas fotografías se velan, pero a mí me parece fantástico".

Asimismo, la autora afirma que el trabajo ha sido complejo. "Realicé las fotos en momentos en que me podía tomar un descanso de las caminatas, sobre todo en el atardecer y cuando no contábamos con mal tiempo. A la hora de la selección para el libro me baso en la experiencia vivida y en destacar las texturas y los colores".

Por otra parte, Márquez resalta creer haber descubierto aspectos inéditos de Canarias. Piensa que "hay una creencia errónea de que sólo tienen sol y playa. Existen muchos lugares desconocidos, como pueblos donde destaca el aspecto rural, o los pastores que parecen vivir en otra época. He descubierto paisajes espectaculares, como el Filo de Tejeda en Fuerteventura. He pasado por el puro desierto y atravesado en Gran Canaria, por ejemplo, zonas verdes en cotas más altas. En La Palma he realizado la ruta de los volcanes que impresiona con los pinos que crecen en la misma zona. Me siento más canaria que antes al haberlo recorrido todo a pie".

Travesía arriesgada

La fotógrafa relata que la travesía fue arriesgada porque días antes de comenzar descubrió estar embarazada y aún así "decidí coger la mochila". Le resultó muy emocionante llegar al final del sendero GR131, al Faro de Orchilla. "Allí no hay otra salida que regresar caminando. Lo que sí pudimos hacer fue ir a un embarcadero y preguntar a los pescadores para que nos llevaran hasta La Restinga, un momento mágico donde pude apreciar las montañas, el Mar de las Calmas y divisar todo lo que habíamos caminado".

La artista gráfica tiene previsto realizar más recorridos GR, el transpirenaico, entre otros, que abarca desde el País Vasco a Cataluña. "Sigo muy interesada en documentar los caminos de gran recorrido", indica.