Crimen en Betancuria | "Van a coger al que mató a Vane"

La joven Vanesa Santana Padilla, que fue asesinada el pasado lunes, recibió ayer sepultura en el cementerio de Valle de Santa Inés entre grandes muestras de dolor por parte de familiares y amigos. Un grupo de apoyo psicológico de la Cruz Roja ha venido apoyando desde el trágico desenlace a miembros del entorno familiar y, ayer, realizó también su labor en el Tanatorio 'Cira Ruiz, de Puerto del Rosario. La familia pidió respeto no solo a la celebración del acto funerario sino su deseo de intimidad en los próximos días. La Policía Judicial de la Guardia Civil continúa trabajando para la detención del autor de la muerte de la joven. Todo hace pensar que se producirá en unos días.

Desde primera hora de la tarde de ayer comenzaron a llegar al inmueble funerario numerosas personas, no solo del entorno de la joven asesinada sino vecinos de Valle de Santa Inés, en el municipio de Betancuria, compañeras de trabajo, familiares y amigos. Se vivieron momentos de dolor hasta el punto que algunas jóvenes sufrieron ataques de ansiedad y tuvieron que ser asistidas por los miembros de Cruz Roja. No había consuelo en el tanatorio para llegar a comprender la sinrazón de una situación injusta con la muerte de Vane.

Dado la multitudinaria asistencia de personas al acto fúnebre, agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario prestaron su colaboración con sus compañeros del municipio de Betancuria, especialmente en los accesos del pueblo de Valle de Santa Inés y en la regulación del tráfico rodado en la entrada al cementerio del citado pueblo.

El portavoz de la familia, Lucas Padilla, tío de la muchacha fallecida, visiblemente emocionado, agradeció las muestras de apoyo que han recibido desde el pasado lunes, fecha en que Vanesa fue encontrada muerta en el interior de la vivienda de sus padres. " Gracias a la gente que no es esta apoyando desde mi familia, amigos y gente del pueblo. Son momentos muy difíciles para todos nosotros sobre todo para mi hermana, mi cuñado, mi sobrino y mi madre". También, narró, la situación que viene padeciendo la familia. "Es un momento muy complicado pero lo estamos llevando como podemos".

Padilla quiso también agradecer la colaboración que recibido su familia desde el Ayuntamiento de Betancuria "nos ha mostrado todo su apoyo incluso colaborando con psicólogos". Además, agradeció, el trabajo que viene realizando la Guardia Civil. "Doy las gracias al trabajo que vienen realizando, están haciendo un buen trabajo que tarde o temprano el que hizo esto lo van a coger, seguro".

Con respecto a si la familia tiene algún sospechoso de la muerte de Vanesa, Lucas Padilla, comentó que "no puedo decir nada porque eso es trabajo de la Policía. Ni mi familia ni yo no, es que no podamos decir nada, es que no tenemos sospechoso alguno".

Pendiente de análisis

El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, ha estado desde el mismo instante que se conoció la muerte de Vanesa al lado de la familia. Mañana, tarde y noche. El regidor municipal también estuvo en el tanatorio arropando a la familia Santana Padilla y a los muchos vecinos del municipio que se dieron cita en el acto fúnebre.

Cerdeña también compareció ante los medios de comunicación junto al portavoz familiar. Señaló que "el deseo de la familia no es otro que permanecer hoy y en días posteriores en la intimidad por la gravedad de este caso y agradecemos profundamente que así sea".

También tuvo palabras de agradecimiento hacia los medios de comunicación: "agradecemos la parte positiva de los medios de comunicación que tienen en casos de estas características, pero le pedimos encarecidamente respetar la intimidad no solo hoy sino de días sucesivos".

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil continúan recabando información y pruebas sobre el asesinato de la joven Vanesa Santana, que con tan solo 21 años, perdió la vida en su propio domicilio.

Los miembros del instituto armado finalizaron en la noche del miércoles los trabajos de inspección ocular y recogida de muestras y huellas en la vivienda donde se produjo la muerte violenta, así como en otro inmueble trasero que se encontraba deshabitado y donde localizaron no solo ropa con restos de sangre sino abundante material que están analizando para determinar si los mismos pueden arrojar luz al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, se encuentran a la espera de los resultados de los análisis de los distintos restos orgánicos que enviaron al Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología, ubicado en Tenerife. A pesar de la falta de estos resultados oficiales, los miembros de la Policía Científica, algunos de sus miembros estuvieron presentes en el tanatorio y a los actos fúnebres de Vanesa Santana, de 21 años, tienen evidentes pruebas sobre la autoría del asesinato de la joven, de abundante información e incluso no se descarta la existencia de encubridores. Todo ello se sitúa en el entorno más cercano de la fallecida, según fuentes próximas a la investigación.

Los agentes vienen intensificando su labor con jornadas maratonianas de trabajo. Los agentes de la Guardia Civil estuvieron ayer durante horas interrogando a vecinos del pueblo de Valle de Santa Inés en el acuartelamiento de Puerto del Rosario. No quieren dejar nada al azar. De momento, todo apunta que el caso está resuelto y sólo pendiente de la última orden del teniente Arranz para detener a quien quitó la vida a la joven Vanesa Santana.