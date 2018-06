Las ambulancias extenderán la huelga al verano si no hay un desbloqueo de la situación

El comité de huelga de ambulancias de Canarias anunció ayer que extenderá la huelga iniciada el pasado 14 de marzo a los meses de julio y agosto, si no hay un desbloqueo de la negociación del convenio colectivo que permita que las condiciones laborales queden actualizadas antes de que salgan a concurso las concesiones del servicio.

Así lo manifestaron en la jornada de ayer los representantes sindicales durante las concentraciones mantenidas ante los recintos hospitalarios y las sedes de presidencia del Gobierno canario. Según un comunicado hecho público por el comité, "los trabajadores lamentan que el Gobierno canario no esté tomando ese asunto con la celeridad que un servicio público esencial requiere", señalando que "a pesar del compromiso asumido por Gestión Sanitaria de Canarias en la reunión celebrada el pasado 31 de mayo, a instancias de la Dirección General de Trabajo, de convocar a las empresas para resolver el conflicto, esta reunión no se ha convocado". En esa línea, los sindicatos consideran que " las empresas, en particular Tasisa, está obstaculizando la consecución de un acuerdo con el fin de obligar al Gobierno a publicar los pliegos del concurso antes de que se revisen las condiciones laborales."