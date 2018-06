El último repaso antes de la EBAU

"Me pongo nervioso los días anteriores, pero dentro del examen se me quitan"

"Podría llevarlo mejor, pero me afectan mucho los nervios"

Solo faltan 24 horas para que den comienzo tres días que pueden marcar buena parte de las aspiraciones académicas de miles de jóvenes. La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) vuelve a alterar la vida de los estudiantes, que durante estos días apuran cada minuto para repasar las materias de las que se examinarán. La EBAU comenzó ayer en Castilla-La Mancha y, a lo largo de la semana, se desarrollará en la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Canarias, alcanzando los 300.000 alumnos en todo el territorio nacional.

En el Archipiélago, los exámenes darán comienzo mañana (miércoles) y se extenderán hasta el viernes. La Facultad de Derecho; la de Economía, Empresa y Turismo y el Aulario de Guajara en Tenerife; el IES Alonso Pérez Díaz en La Palma; el IES San Sebastián de La Gomera en la isla colombina y el IES Garoé en El Hierro serán los lugares de celebración de las pruebas referentes a la Universidad de La Laguna, a las que el pasado año se presentaron un total de 4.141 alumnos en la convocatoria de junio, de los cuales 4.011 (un 97,24%) resultaron aptos.

Contenido de los exámenes

La prueba sólo será obligatoria para los alumnos que quieran estudiar un Grado universitario, que se examinarán exclusivamente de las asignaturas de 2º de Bachillerato, cumpliendo una serie de objetivos de aprendizaje establecidos, y cuyas calificaciones se calcularán ponderando un 40% la nota de la prueba, que se supera con un 4 sobre 10, y un 60% la de la etapa. El resultado habrá de ser igual o superior a 5 para poder acceder a la Universidad.

Así, durante los tres días de exámanes, los bachilleres deberán responder a preguntas de Historia de España, Lengua Castellana y Literatura, y Primera lengua extranjera. Entre las materias generales, según modalidad, se examinarán de Matemáticas (para los de Ciencias) ,Latín (Humanidades), Matemáticas aplicadas (Ciencias Sociales) y Fundamentos del Arte (Arte). Y entre las materias de opción, según modalidad, se encuentran Biología, Dibujo técnico, Física, Geología y Química (Ciencias); Economía de la Empresa, Geografía, Griego, Historia del Arte e Historia de la Filosofía (Humanidades y Ciencias Sociales) y Artes Escénicas, Cultura Audiovisual y Diseño (Artes).

Los estudiantes que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso.

Según la orden publicada a principios de año en el BOE por el Ministerio de Educación para determinar las características, el diseño y el contenido de la EBAU de este curso 2017-2018, las pruebas ordinarias deben acabar antes del 15 de junio y sus resultados provisionales serán publicados antes del 29 de junio.

¿Y después?

Con todo, aprobar la EBAU no aclara del todo las perspectivas de futuro de los jóvenes, dado que el 78% de los estudiantes españoles, según revela un estudio de Círculo Formación, no tiene claro qué grado estudiará en la Universidad. De esta forma, sólo el 22% sabe con claridad cuál será su futuro académico, un 38% baraja tres posibles carreras, un 34% duda entre dos y un 6% no tiene ni idea de qué estudios seguirá tras el Bachillerato.

Con todo, la superación de la prueba general tendrá valor indefinido y las calificaciones de los exámenes que se hayan realizado para subir nota se guardarán dos cursos académicos a partir de su superación, tanto si se realizan al finalizar el curso vigente como si se hicieron en el anterior, según la orden publicada por el Ministerio.

Los resultados de las pruebas extraordinarias deben publicarse antes del 21 de julio para las comunidades que las hacen en dicho mes o antes del 22 de septiembre para las demás.

Horas de estudio, nervios y noches sin dormir cuya recompensa se pone en juego a partir de mañana, cuando los estudiantes canarios comiencen a desvelar su futuro a través de una prueba que, con diferentes nombres (Reválida, Selectividad, PAU, EBAU...) acumula más de 50 años como paso previo imprescindible para el ingreso en las diferentes universidades españolas.