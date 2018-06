Los jóvenes no religiosos superan por primera vez a los que sí lo son

Los jóvenes que no creen en Dios ni practican ninguna religión llegaron en 2017 al 53,5 %, superando por primera vez a los que sí creen, y en cuanto al conjunto de la población 1 de cada 4 españoles no es religioso, según el estudio Laicismo en cifras 2017, de la Fundación Ferrer i Guàrdia.

Este año, sin embargo, el porcentaje de no creyentes se ha reducido un 0,8 %, aunque la directora de la Fundación, Sílvia Luque, remarca que "no se trataría de un cambio de tendencia" sino de un aspecto estadístico, ya que desde 1980 hasta hoy la población no religiosa ha aumentado de forma sostenida. Según Luque, la disminución de las personas creyentes se dio de forma "acusada" entre 1980 y 2010, una tendencia que habría dado paso ahora a un "estancamiento" porque "son cambios lentos. La no religiosidad en jóvenes sí que continúa creciendo, pero su peso poblacional es menor y, por lo tanto, tiene menos impacto en la estadística general", aclara.

Por edad

Actualmente, la edad es uno de los factores que más incide sobre la probabilidad de profesar una religión: mientras que el 53,5 % de menores de 25 años no creen, esta proporción disminuye para cada franja de edad, hasta llegar al 6,7 % en los mayores de 65 años.

El informe también recoge "amplias diferencias" territoriales, ya que mientras el 39 % de los catalanes se declaran no religiosos, sólo el 9 % de murcianos comparten esta característica. A Cataluña le siguen, con mayor número de no religiosos, el País Vasco, las Islas Baleares y Navarra, mientras que siguiendo a Murcia, con menor número de no religiosos, están Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los territorios con más urbanización e industrialización temprana muestran una secularización más avanzada porque las zonas rurales han mantenido más las tradiciones, incluyendo las de carácter religioso.

Otro dato que destaca es la sostenida disminución de la importancia de la religión en la vida, que por primera vez en 2014 fue superada por la política, una tendencia que se ha mantenido. En el oficio de los ritos de paso (bautizo, boda y funeral), también hay una tendencia de secularización, ya que la proporción de matrimonios civiles y religiosos "se ha invertido completamente" en 20 años.