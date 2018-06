El TSJC revoca la obligación de dar la interinidad a un médico tras cinco años

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado un recurso interpuesto por el Servicio Canario de Salud (SCS) por el que se revoca la obligación de hacer interino a un médico de Tenerife que había encadenado cinco años de contratos temporales, según había fallado en primera instancia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo confirmó a Europa Press el secretario general del Sindicato Médico, Levy Cabrera, quien señaló que tanto el facultativo afectado -neurólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria- como la propia organización sindical, reunido en asamblea esta semana, han descartado presentar recurso ante el Tribunal Supremo.

Cabrera apuntó que desde el juzgado no se entiende "por qué" se presentó la demanda inicial cuando el médico no había cesado en su puesto de trabajo, aunque sí abre la puerta a una demanda si un trabajador eventual no renueva y el SCS contrata a otra persona en su lugar.

En ese sentido, expuso que "es la teoría del vaso medio lleno" porque la sentencia "deja una vía abierta" a que los trabajadores temporales puedan seguir prestando sus servicios como empleados eventuales. Levy Cabrera reconoció de esta manera la "complejidad" de los sistemas de contratación en el sistema sanitario canario a diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa, ya que lo que prima es el concurso-oposición, y en esa línea, la sentencia reconoce el "déficit" de Oferta Pública de Empleo en Canarias, que debería convocarse "periódicamente".

Según explicaba el asesor jurídico de la organización sindical, Eugenio de León, tras la primera sentencia judicial, el tribunal "detectó un fraude de ley" en la concatenación de contratos temporales del especialista durante al menos seis años. "Se trata de la primera sentencia de este tipo en relación a médicos de Canarias", apuntó el abogado antes de informar de que la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional ha recurrido el fallo judicial, recurso al que ahora ha dado respuesta el TSJC.

Sea como sea, desde la organización sindical se mantiene la batalla en contra de la concanetación de contratos en el Servicio Canario de Salud y de hecho ya han ganado parte de esa lucha después de que la propia Consejería de Sanidad anunciara la regulación de este tipo de situaciones. En ese sentido, este mismo año el Gobierno de Canarias publicó un decreto en el que establecía la creación de puestos de interinidad en aquellas plazas que se vinieran ocupando por un especialista de manera temporal y de forma consecutiva. Eso sí, la normativa fijaba el tiempo en un año de contratos encadenados, cantidad que al Sindicato Médico le parece insuficiente.