Simon Wright, batería de la banda original, estará en el tributo a AC/DC

Tenerife Magma vuelve la carga con tributos que viajan sin interrupción a nivel internacional. El 9 de junio hay una cita con Riff / Raff, tribute to AC/DC. Una cita que dirigirá desde el escenario Simon Wright, quien fuera el batería de la banda australiana desde 1983 hasta 1990.

Wright se unió por casualidad a las filas de AC/DC tras leer un anuncio en el que se solicitaba un batería para una banda de rock; acudió a las pruebas y consiguió el trabajo. Durante los siete años que duró su singladura, estuvo en la gira del álbum Flick of the Switch, grabó con la banda los discos Fly on the Wall, Blow up your video y los nuevos temas del disco Who Made Who. Pocos le perdonan que dejara la banda en 1989 para irse a Dio, la banda neoyorkina de Ronnie James tras su marcha de Black Sabbath.

Las entradas para disfrutar de este evento están a la venta en el portal de ventas Tomaticket a dos precios diferenciados. Por un lado, está la entrada en los auditorios laterales, en grada y con asiento, situados a cada lado del escenario, a 27 euros, y por otro lado, la entrada general de pie, a 22 euros. Si algo ha caracterizado a la formación australiana AC/DC son los torbellinos y desórdenes que han vivido sus integrantes. Parece que el valor añadido de una banda, el alcanzar ese status de leyenda, pasa porque sucedan mil y un episodios de intoxicaciones etílicas u otras sustancias, turbulencias entre sus integrantes de las que conducen al fondo del precipicio, discos brillantes y multi rentables y otros mediocres que se mueven únicamente al son de críticas aplastantes; e incluso muertes en su formación. Pasajes que hacen más grande a un grupo de música y pasajes que sin duda han estado con con creces en AC/DC.

Una mezcla de todas estas fases las vivió Simon Wright, quien actualmente fusiona el tambor, bombo, platillos y pedales con la misma potencia pero desde Riff / Raff, tribute to AC/DC. Riff / Raff se funda en 1997 por la pasión de sus miembros hacia la banda original. Mantiene alto el verbo de AC/DC y es considerado el tributo en Europa de más largo recorrido, con 20 años de carrera.

El resumen de la historia de Simon Wright en AC/DC es el siguiente: sustituyó en 1983 a Phil Rudd a la batería tras una prueba, quien a su vez dejó el puesto a Chris Slade, esta vez por recomendación de Steward Young. Slade retomó los mandos de las baquetas por los problemas con la justicia de Rudd después de que éste dijera claramente a los medios que "la vida del batería de AC/DC, fuera quien fuera, era un drama".

En Riff / Raff, tribute to AC/DC, comparte divertimento con dos jóvenes italianos, Mauro Palermo y Walter Caliaro que son Malcolm y Angus Young, respectivamente. Ambos son muy similares a los originales, no solo en la forma de tocar sino también en la apariencia; Marco Castelli, el bajista, hace sus propias partes rítmicas con fuerza y precisión. Edo Arlenghi el cantante tiene en su rango vocal las voces tanto de Brian Johnson como de Bon Scott. Puede alcanzar las notas altas como en el álbum Back in Black y también puede cantar con el estilo blues de Bon Scott. Arlenghi comenzó en 1997.

Riff / Raff ha tenido la suerte de tener esas manos tan vividas en la banda original con el Sr. Wright en la batería. Estuvo al cien por cien en una gira de clubes por toda Italia en 2011 y 2012 que arrasó. Wright dice estar feliz de estar el próximo 9 de junio, por primera vez en Canarias, en un show que define como "poderoso, de alta energía y muy intenso".

La banda toca todo el clásico desde Bon Scott hasta la era de Brian Johnson. Para quienes busquen un verdadero ambiente AC/DC, este directo es una perfecta recreación de un concierto de los australianos. Una cita sin duda ineludible para todos los fanáticos de AC/DC y después de todo una gran oportunidad para ver a Simon Wright en vivo tocando con Riff / Raff, tribute to AC/DC. El espectáculo es muy similar al original pues recorrerán las etapas de la carrera de Simon tocando temas de los álbumes de rejas que hicieron su historia con AC/DC, y por supuesto todos los clásicos que han coronado a la banda australiana, famosa en todo el mundo.