Millás: "Que nadie duerma' es mi obra más autobiográfica"

El escritor y periodista Juan José Millás presentó este jueves su última novela Que nadie duerma, en el marco de la celebración de la tercera jornada de la 30 edición de la Feria del Libro de la capital grancanaria, que se prolongará hasta el próximo domingo. "Sin duda, esta es la novela más autobiográfica que he escrito, a pesar de que la apariencia del personaje está muy alejada de mí", expresó Millás. El acto de presentación estuvo conducido por el redactor jefe de este periódico, y director del Club La Provincia, Javier Durán, y contó con la asistencia de decenas de seguidores.

Lo cotidiano y la fantasía estrechan lazos en esta novela de amor y terror protagonizada por una chica muy peculiar. Así se presenta, Que nadie duerma, que cuenta la historia de Lucía, una mujer que pierde su empleo como programadora informática, y decide dedicarse a recorrer las calles de Madrid conduciendo un taxi, y portando un mapa de Pekín. Los algoritmos se convierten en parte de su día a día y serán los que guíen el rumbo de su vida. "Parece algo muy estrambótico, sin embargo, la historia tiene su lógica", comentó el escritor. En este sentido, el autor explicó que "nosotros no somos conscientes de esto, pero nuestra vida está regida por algoritmos, y tampoco sabemos de qué modo determinan nuestra vida para mal".

Asimismo, Millás resaltó que en la historia que cuenta en este título, la ópera juega un papel fundamental. "Tras su despido, Lucía llega a su casa un día cualquiera a las 11 de la mañana, una hora a la que antes, habitualmente, estaba trabajando, y tiene la sensación de ser una intrusa en su propia casa". "Ella, en realidad, detesta la opera", prosiguió, "sin embargo, al oírla desde otra dimensión, y más en concreto desde el baño de su casa, se muere de emoción y quiere averiguar de dónde proviene ese sonido que tanto llama su atención y le produce tantas sensaciones". La canción que suena cada día es Nessum Dorma , y según el autor, "es la que le da título a la obra".

Asimismo, en base a los argumentos del escritor, esta característica tiene grandes dosis autobiográficas. "Yo soy una persona que odia la ópera, pero tengo un vecino que cuando pone este tipo de música consigue volverme loco. Sin embargo, cuando intento ponerme a escucharla a través del ordenador, no soy capaz de aguantar ni medio minuto", bromeó el autor.

Sin embargo, la gran sorpresa y lo que da sentido a la obra, surge cuando Lucía llama a la puerta del lugar del que proviene ese sonido que tanto le cautiva. "Al tocar en la puerta de su vecino, descubre que se trata de un hombre pájaro del que se enamora perdidamente. Pero entonces, ese extraño ser se muda, y no vuelve a verlo más. En ese momento, comienza a soñar con recogerlo como pasajero.

Sobre el hecho de haber escogido Madrid como escenario en el que se desarrolla su novela, Millás subrayó que "la elección no es producto de la casualidad". Siguiendo esta línea, desveló que todo guarda relación con su infancia. Madrid fue la ciudad en el que el periodista y escritor ha pasado su vida, y tiene muy presentes los recorridos que hacía en taxi junto a su madre. "Mi madre me pedía que la acompañara al centro de la ciudad para ir a visitar el centro comercial de Galerías Preciados. Y la mezcla de placer y terror que expongo en la obra me recuerda a la incertidumbre a la que nos sometía el taxímetro", dijo entre risas.

Por lo que concierne a la combinación de ficción y realidad que forman parte de la esencia de las obras del autor, Millás apostilló que "la realidad es una ficción consensuada, y la primera noticia que nosotros tuvimos de la realidad fue en forma de ficción. Hablo incluso de la Prehistoria, cuando no se había inventado la escritura, y los cuentos se contaban para proporcionar a los oyentes información relacionada con la realidad que estaban viviendo".

Trayectoria

Juan José Millás nació en Valencia en 1946, pero se trasladó en 1952 a Madrid. A finales de la década de los 60 empezó la carrera de Filosofía y Letras, sin embargo, abandonó estos estudios en el tercer curso. En 1974, publicó la que fuese su primera novela, Cerbero, que le llevó a ganar el Premio Sésamo.

A principios de los 90, comenzó su labor periodística en el diario El País, y en otros medios de comunicación de la Editorial Prensa Ibérica. Fue en 1990 también cuando recibió el Premio Nadal por La soledad era esto.

Millás es, además el creador del género literario conocido como articuento, en el que una historia cotidiana se transforma en fantasía para observar la realidad con un espíritu muy crítico. Asimismo, los textos de sus obras se caracterizan, precisamente, por estar más cerca de la ficción que de la realidad. A través del pensamiento, presentado con humor e ironía, el escritor desarrolla las historias con una creación literaria muy particular.

El 15 de octubre de 2007 recibió el Premio Planeta por su novela autobiográfica El mundo. Posteriormente, el 13 de octubre de 2008, le fue concedido el Premio Nacional de Narrativa. Sus obras han sido traducidas a quince idiomas, entre ellos, inglés, el alemán, el francés, el portugués, o el sueco.