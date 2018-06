Bartleby rescata textos inéditos del Leopoldo María Panero "más coloquial"

La editorial Bartleby presentó este miércoles Los papeles de Ibiza 35 un libro con poemas, traducciones, cartas y ensayos inéditos de Leopoldo María Panero con el que se recupera la versión "más coloquial" del poeta.

Así lo aseguró en una entrevista el catedrático y experto en la obra del poeta, Túa Blesa, quien ha revisado los originales entregados por Javier Mendoza -hijastro de Michi Panero-. Mendoza recibió estos documentos del propio Michi Panero antes de morir sin ningún compromiso editorial.

Entre estos papeles, Blesa se encontró textos autobiográficos de Leopoldo María Panero que "dan cuenta de las fiestas y juergas" del poeta en la Barcelona de finales de los años 60 y principios de los 70, así como dos traducciones inéditas de relatos de terror y ensayos sobre temas de psiquiatría y psicoanálisis. Pero para Blesa, el "gran hallazgo" se encuentra en el poemario No, no somos ni Romeo ni Julieta ni estamos en la Italia medieval -de título similar a una canción de Karina- en la que Panero "está muy cerca" de uno de sus grandes libros, Así se fundó Carnaby Street. De hecho, la fecha de publicación entre ambos está muy próxima, a finales de los años 60. "Solo que la diferencia entre uno y otro es la mayor carga de cultura popular y coloquialismo en el primero, parece como si Panero quisiera llevar el lenguaje de la calle a la poesía", explicó el catedrático, quien apuntó las referencias aparecidas en algunos poemas a grupos como The Rolling Stones o al cómic ( Tintín).

Preguntado sobre por qué no fueron publicados en su momento, Blesa señaló por un lado que uno de ellos es debido a "la vida azarosa" del poeta.