El crimen que conmocionó a Lanzarote

La periodista y escritora Concha de Ganzo presentó ayer, en el marco de la XXX Feria del Libro de Las palmas de Gran Canaria, su novela El crimen de las hermanas Cruz (Ediciones Remota) que trata sobre una historia real ocurrida el 9 de mayo de 1919 cuando apareció el cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de Teseguite en Lanzarote. La víctima, María Cruz Bello, había sido degollada. Y a partir de ahí se desencadenarán unas terribles consecuencias que el paso del tiempo ha tratado de sepultar.

La periodista, colaboradora de la opinión de tenerife, se basa en ese crimen para crear esta historia que habla de los mecanismos de supervivencia en situaciones de opresión. De Ganzo, que estuvo acompañada del editor Rubén Acosta, recordó que El crimen de las hermanas Cruz fue cometido por tres señores que, de noche, se acercaron a la venta que la víctima regentaba. María, que también era prestamista, sacó la cabeza por una ventana para atenderlos, pero uno le tiró del pelo y los otros le hicieron varios cortes. Luego entraron en su casa con la idea de robarle pero como no había mucho dinero se comieron los pichones con arroz que había preparado y se marcharon. Los asesinos se llamaban Marcos, Tomás y Luis, pero este último fue el único que se marcha, concretamente a Argentina.

Las autoridades buscaron a los responsables, pero al final le echaron la culpa a una hermana de María llamada Petra, aunque todos sabían que no había sido ella. "Probablemente lo hicieran al estar mal vista por ser una mujer adelantada a su época como su hermana. Luego en la cárcel sufre mucho, la violan y la pegan constantemente, aunque ella nunca confiesa que no cometió el crimen y termina loca en el manicomio de Tafira", añade.

Mientras escribía la novela, la autora acudió al pueblo de Teguesite y habló con los familiares de María, que no querían saber nada. También habló con gente próxima a los asesinos que lo veían como una maldición. "Eran unas islas pobres, habían padecido 12 años sin lluvia, y, por ejemplo, cuando la familia sancochaba la batata se llamaba al vecino para que aprovechara el mismo agua", confiesa la autora. La periodista reconoció que su esfuerzo se había centrado en saber por qué nadie quiso delatar a los verdadero asesinos y, aunque al final se detuvo a Marcos y a Tomás, Primo de Rivera los termina indultando. "Eran dos campesinos de Lanzarote que, seguramente, les hacían el trabajo a los caciques del momento", aclaró.

Concha de Ganzo confesó que "tuve una conversación con una chica que conoció a Marcos de pequeña y me dibujó a la persona de cuando nadie nos ve. Era el niño que trabajó de muy joven, un echao pa'lante que decía 'ten cuidado conmigo o te hago lo mismo que a María'. Y aunque lo que Petra pasó en la cárcel fuese terrible no lo voy a describir porque he intentado que el libro no echara sangre". De Ganzo subraya que todo ocurre en una sociedad rural y un pueblo pequeño de Lanzarote, y añadió que la casa donde pasó todo aún sigue en pie y no se habitó más. "La presentación fue en Teseguite y el encuentro estuvo lleno de gente que conocía a los asesinos y a la víctima y todos querían hablar, por lo que este libro podría tener segunda parte", afirmó.

La escritora subraya que "María y Petra eran personas especiales, de familia campesina, pero que no querían ser como sus padres que trabajaban mucho y aún así eran pobres. Y todo ocurre cuando los padres, que tenían una salud muy débil, se habían ido al médico y ella se había quedado sola". Todo en una narración que reconstruye el peor de los miedos, el colectivo.

Rubén Acosta, editor de Ediciones Remota, señaló a continuación que, desde hace seis años, "seguimos una línea de guías medioambientales, ficción y cultura, que nos emocionan con portadas con ilustradores canarios". Este libro es el segundo que publican dentro del catálogo de ficción.