El cigarro mata a 2.300 canarios al año y 170 de ellos son fumadores pasivos

Uno de cada cuatro canarios es fumador y al rededor de 2.300 fallecen cada año a consecuencia de una enfermedad relacionada directamente con el consumo de esta sustancia. Atender las consecuencias derivadas del tabaquismo cuesta a las arcas sanitarias del Archipiélago alrededor de 180 millones de euros anuales. Se trata de algunos de los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con motivo de la celebración mañana del Día Mundial Sin Tabaco.

Según explica el director general de Salud Pública del Ejecutivo regional, José Juan Alemán, el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable del Archipiélago y a pesar de ello son alrededor de 466.000 isleños mayores de 16 años los que siguen fumando. "La situación ya se empieza a considerar como una epidemia", alerta Alemán, quien explica que entre los indicadores que apuntan a esta definición se encuentra que "la proporción de mujeres fumadores ya se acerca al porcentaje de hombres".

Según la última Encuesta de Salud de Canarias, de 2015, en la Comunidad Autónoma fuman alrededor del 28% de los varones y el 23% de las mujeres. Al respecto, la coordinadora del Grupo de Abordaje al Tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyc), Alicia Hernández, puntualiza que en el caso del colectivo femenino "el consumo de tabaco es más nocivo" y argumenta que a las enfermedades asociadas se unen otras como osteporosis o abortos de repetición.

En cuanto a los tramos de edad, si bien el director general de Salud Pública muestra su "especial preocupación" por la población joven, las cifras apuntan a que la mayor parte de los fumadores de las Islas tienen entre 25 y 45 años. Al respecto, el responsable de la Unidad de Tabaquismo del Servicio Canario de Salud (SCS), Antonio Torres Lana, destaca que entre los mayores de 65 años se observa una disminución en la cifra de fumadores, de un tercio entre los varones y un quinto entre las mujeres. "Esto nos indica que fumando no se llega a esa edad", resume.

Las consecuencias en la salud es el principal aval de las autoridades sanitarias para animar a la ciudadanía a dejar el hábito, porque además según señala José Juan Alemán "el riesgo es mayor a más cigarrillos y más tiempo fumando".

Nuevos dispositivos

"No hay forma segura de consumir, ni siquiera los nuevos dispositivos de liberación de nicotina", apunta el director general, quien sostiene en alusión a este tipo de aparatos que "no hay evidencias del daño que pueden producir porque aún no se han hecho estudios a medio plazo, pero por los compuestos químicos que contiene seguro que conlleva riesgos para la salud".

Además, en consonancia con el lema elegido este año por la Organización Mundial de la Salud para la celebración del Día Mundial sin Tabaco, centrado en el riesgo cardiovascular, el responsable de Salud Pública señala que una de cada tres muertes por este tipo de patologías está directamente relacionada con el tabaquismo.

"El consumo causa un daño irreparable en el sistema", insiste Alemán antes de explicar no obstante que "dejarlo reduce el riesgo al primer año sin fumar". Al respecto, Alicia Hernández asegura que las consultas de Atención Primaria asisten a "muchísimos pacientes cardíacos que son fumadores y al menos dos fallecen" y alerta que según los datos del último estudio realizado en los centros de salud de las Islas "al menos el 57% de la población ha tenido contacto con el tabaco y el 23% sigue fumando".

Si bien para animar a la población a dejar el tabaco se desarrollan diferentes programas y acciones de prevención y concienciación, José Juan Alemán destaca las acciones impulsadas desde el punto de vista de la legislación. De hecho, las cifras en Canarias experimentan una tendencia a la baja en las últimas encuestas de salud, especialmente tras la puesta en marcha de la primera ley antitabaco, cuya principal medida fue la implantación de espacios libres de humo.

"Hay que tener en cuenta que el último año fallecieron en Canarias 170 fumadores pasivos", apunta Torres Lana. De ahí que Alemán incida en la importancia de las inspecciones para el cumplimiento de la normativa: "Hasta la fecha se han realizado 12.621 inspecciones en establecimientos , con un 87,8% de cumplimiento de la ley", señala el director general quien comenta que "la mayor parte de las infracciones detectadas están relacionadas con la señalización y muchas de ellas en establecimientos de ocio"