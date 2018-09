Comer sano es más que una moda

Por poner solo unos ejemplos de cambios de tendencia y modas, al igual que pasa con la ropa, con los complementos y estilo de peinados, el estilo de vida en la alimentación también es susceptible de modas y modifcaciones en el tiempo. Tanto que hasta los restaurantes se suman a la ola creada por esta tendencia e incluyen en sus cartas secciones dedicadas a este tipo de comida, porque lo saludable, lo sano y natural está de moda, está en auge y hay una parte de público a la que (aunque sólo sea de vez en cuando) también le gusta cuidarse sin dejar de salir a visitar restaurantes. En este campo nosotros y nuestra gastronomía indiscutiblemente somos los que vamos a la cabeza, ya que la dieta mediterránea, está reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Un estilo de vida saludable requiere fuerza de voluntad y si la tienes, a posteriori, una constancia, pero no es fácil para todos ya que si eres un foodlover, te gusta visitar restaurantes y probar la nueva receta de tu chef favorito sin que te lo cuenten, el esfuerzo se multiplica. Pero no por ser más gourmet eres menos healthy así que, me he propuesto dar una vuelta por distintas cartas de restaurantes que han apostado por sumar a su propuesta gastronómica este tipo de cocina saludable y coctelería detox (desintoxicante).

Decimos adiós a la moda del tabulé, de la burger, del brunch y del ramen, eso ya se ha quedado atrás, ahora llega la evolución de lo que fue el Slow Food (o comida lenta): lucha contra la comida rápida, productos orgánicos y naturales, recetas locales y comer sin prisas. En la mayoría de casos el producto principal casi ni se toca, su cocción es básica, de esta manera se consigue mantener su sabor lo más natural posible sin alterarlo y si en su sección de comida saludable incluye productos ecológicos y de km 0, sin renunciar al sabor, color o textura, lo más hedonista de la gastronomía, el valor en la propuesta se incrementa.

Un plato sacado de la carta de uno de mis restaurantes favoritos es la ensalada de quinoa con cangrejo real, aceite de albahaca y lima, es un plato equilibrado y con muchos nutrientes, además el cangrejo es muy rico en yodo y minerales necesarios para una salud equilibrada. Otro plato que me gustaría proponer es la ensalada de espinacas con naranja y dátiles muy sabrosa y saludable, o también el carpaccio de vieiras con crema de frutos rojos que pertenece a la sección sana de la carta del restaurante, este es especial por su sutileza, sorprende por que no te esperas que la combinación sea tan rica, ¿vieiras y frutos rojos? pues sí, así es.

Hasta hay un decálogo llamado Healthy Food, basado en el Informe de iniciativa sobre el patrimonio gastronómico europeo: aspectos culturales y educativos' que deben cumplir el ideal de dieta mediterránea y que se unen a la corriente de Slow Food y Healthy but tasty.

Una de las propuestas con más salida en la restauración son los ceviches, el ceviche es saludable porque contiene diversos nutrientes, proteínas y vitaminas. Las especies de pescado más habituales y recomendadas por los especialistas son sardina, caballa, salmón, anchoveta, bonito, jurel o atún, que benefician la salud por su alto contenido de grasas buenas para el corazón.

En muchos restaurantes optan por las cocciones a baja temperatura paracocinar pescado e incluirlo en sus menús saludables, sin más aceite que unas gotas de aceite de oliva virgen tras haberlo elaborado, de esta forma casi no altera su sabor natural aportándole el aroma del aceite, siempre acompañado de unas ricas verduras al vapor.

En muchos restaurantes encontraremos un plato que está siendo muy compartido en redes sociales. El Poke Bowl, ha sido uno de los más fotogra?ados por foodies y healthies en estos últimos meses. De hecho, hay miles de publicaciones en Instagram etiquetadas bajo la etiqueta #pokebowl. Y es que no es para menos, el poke bowl se caracteriza por ser muy fotogénico por su colorido y estética oriental y, además, es el último grito en cocina saludable.

A parte de la tendencia saludable en los platos y comida solida, también hay un cambio notable en la comida liquida detox (alimentos detox son aquellos que gracias a sus propiedades desintoxicantes ayudan a depurar tu organismo de excesos y toxinas).

Y ya no sólo en zumos, sino en la receta y elaboraciones de cócteles, smoothies o combinados, elaborando tragos combinando ingredientes como la zanahoria, el jengibre y la naranja, el apio con la pera y la manzana, un sinfín de combinados que van perfectos para acompañar cualquiera de los platos anteriormente descritos.

De tal tamaño es la ola de gente que se suma a esta tendencia de comer/beber sano y saludable, que hasta los más foodies e influencers que mueven masas en las redes social por sus contenidos dedicados al ?tness y la salud alimenticia, suben sus recetas elaborando algún plato o recomendando productos saludables.

Como por ejemplo Isabel Delima de @lodiceisa que siempre tiene algo interesante que mostrar, alguna receta de bizcocho o por ejemplo una de sus publicaciones: la tarta de manzana vegana. Esta combinación de manzana con canela, saludable sin huevo, sin azúcar, sin harinas refinadas puedes hacerla en casa y es una delicia.

Seguir las tendencias es una elección personal, seguir las modas o luchar contracorriente esta claro que la ultima decisión la tomamos nosotros, pero no nos vamos a engañar y reconozcamos que esta es de las modas que mejor nos sientan, una tendencia que su dialogo son las tres S que son: saludable, sabroso y sostenible. ¿Alguien da más?