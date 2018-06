Brunéi, uno de los países más ricos del planeta

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del programa de viajes El Turista. Visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Esta vez visitamos Brunéi, uno de las naciones más ricas.

Al norte de la isla de Borneo se encuentra Brunéi, uno de los países más ricos del mundo y, a la vez, uno de los menos conocidos y visitados de Asia. Se trata del tercer destino, después de Timor Oriental y Bután, que recibe menos turismo en en continente asiático. Tan sólo 219.000 visitantes descubrieron Brunéi en 2016, según el informe anual de la Organización Mundial del Turismo, por lo que no es de extrañar que no sea habitual que aparezca en la lista de deseos de cualquier viajero y sólo se convierta en una tentación para aquellos que recorren Asia a fondo. En nuestro caso, nos atrae la idea de conseguir historias para la segunda temporada de El Turista en este pequeño territorio de 5.765 kilómetros cuadrados, sita en la tercera mayor isla del mundo, debido a que se trata de un sultanato lleno de curiosidades.

A pesar de que han sido varias las civilizaciones extranjeras que han dejado huella en Brunéi, su cultura está profundamente arraigada a sus orígenes malayos. El 67% de su población tiene descendencia de Malasia, así que es entendible que el lenguaje, arquitectura, ceremonias, costumbres y tradiciones tengan relación con su país vecino; y que el islam sea la religión oficial de un estado en el que siempre está presente el respeto mutuo entre el gobernante y sus súbditos.

Brunéi es uno de los países más ricos del mundo gracias a la producción de gas natural pero, sobre todo, al petróleo, pudiendo presumir de tener el segundo índice de desarrollo más alto del sudeste asiático, siendo el quinto territorio con más ingresos per cápita y el quinto país más rico del mundo según la revista Forbes. Esta monarquía, en la que el sultán es la cabeza del estado y el gobierno, dispone de un sistema político inusual en el que se subvenciona la vivienda, la sanidad y el consumo de arroz, por ser el producto básico de la población. Son varias los atractivos que buscamos captar en nuestro paso por su capital, Brunéi Darussalam.

Un mercado en la plaza

Durante la jornada dominical se levanta un mercado en la plaza principal, en el que venden souvenir, ropa, juguetes y variada comida. Para calmar la sed toman agua de coco, pero nos sorprendió que el consumo de esta fruta en Brunéi es con el coco caliente. Se ponen al fuego, asándose en una improvisada barbacoa realizada con medio bidón de gasolina y maderas. Cuando el coco está caliente, le dan un par de cortes, lo abren y te proporcionan una cañita junto a una cuchara, para beber su líquido caliente y raspar las paredes del coco. Los bruneanos dicen que este modo de consumo del coco es más sano, que favorece que no se pierdan sus propiedades y genera beneficios para la salud, aunque a nosotros sólo nos sirviese como laxante. Además, una fruta que se suele beber bien fresca para rehidratarse y máxime en una zona tan calurosa y húmeda como Brunéi, apetece cuanto más fría mejor.

También aprovechamos para degustar, y así contarlo, la insípida ayumbat. Pegajoso, pringoso y como si le faltase terminar su cocción o aderezos, el plato nacional de Brunéi nos invita a pensar de que este país no destaca por su gastronomía. En el corazón de la ciudad se halla la majestuosa Mezquita de Omar Ali Saifuddien. Se construyó en 1958 con mármol italiano y pisos de granito consiguiendo que, cuando el sol la ilumina, resplandezca con un blanco cegador, acompañado de sus cúpulas de oro puro. La mezquita está rodeada por una tranquila laguna, que cuando no sopla el viento se convierte en el mejor espejo en el que reflejar la belleza y el lujo de la obra más icónica de Brunéi y que fue bautizada con el nombre del vigésimo octavo sultán del país. En estas tranquilas aguas también conseguimos filmar una réplica de la barcaza real, que sirve de adorno de este reluciente edificio blanco y dorado que no dudamos capturar desde diferentes rincones de la ciudad, aprovechando que es fácil divisarlo debido a que posee un minarete que es el punto más alto, debido a que está prohibido que ninguna otra edificación se eleve por encima. La mezquita es la estrella de la ciudad, una de las construcciones más bonitas de Asia y se muestra exuberante de día y de noche.

En Gadong, a 3 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra la mezquita más grande de Brunéi. Construida en 1992 para celebrar el vigésimo quinto año de reinado del sultán, la mezquita Jame'Asr Hassanil Bolkiah destaca por sus 29 cúpulas doradas, realizadas a propósito debido a que el gobernante es el número 29 de su dinastía. Los 4 minaretes coronan el cielo e invitan a descubrir la mezquita en su interior. Amplias salas de oración con alfombras tejidas de la máxima calidad y una decoración, en la que no se ha escatimado nada, convierten a la mezquita en toda una joya de la arquitectura islámica moderna La visita merece la pena, pero sobre todo hay que tomarla con tranquilidad, deteniéndose y admirando todos los detalles. A ritmo de filmación, como tuvimos que hacer nosotros, y no como un turista que saca una foto y se va. Hay que saborearla a cada paso, a cada toma, rodeándola y contemplando su interior. Es impresionante.

El clima en Brunéi, como en la mayoría del sudeste asiático, es muy cambiante. La selva, prácticamente virgen, y el río que lo rodea favorece que haya mucha humedad y es habitual que el calor provoque precipitaciones a lo largo de la jornada. Así que cuando la lluvia, uno de nuestros enemigos para grabar exteriores, hizo presencia nos tocó buscar cobijo en sus museos.

El Museo de los Regalos Reales supone otra demostración de la riqueza y lujos del sultanato. En este museo se exhiben los regalos que ha recibido el sultán de Brunéi, uno de los hombres más ricos del mundo, así como todo lo relacionado con su coronación: la carroza, los ornamentos y valiosos objetos usados en el desfile. Lamentablemente no se puede filmar ni sacar fotos en el interior, a excepción del hall, aunque una foto en esa zona ya sirve para llegar a entender el poder y la riqueza de este estado asiático.

Palacios y mezquitas con lujo

Los contrastes de Brunéi se escenifican a cada lado de su ribera, unidos por los taxis acuáticos que te trasladarán en un ameno paseo de pocos minutos. Los palacios opulentos, las impresionantes mezquitas y los regalos reales de valor incalculable dan paso a humildes aldeas acuáticas elaboradas con materiales de escasa calidad y en nefasto estado de conservación. Más de 40.000 personas, aproximadamente el 10% de la población viven en Kampong Ayer, cuyo significado es aldea del agua. Esta barriada consta de más de 40 aldeas unidas por pasarelas sobre pivotes que conforman el pueblo flotante más grande del mundo. Escuelas, mercados, mezquitas, comisaría, bomberos, estaciones de servicios para los barcos que realizan el traslado a cada lado de la orilla, e incluso un hospital, se pueden hallar en este asentamiento construido hace más de 1.000 años sobre el agua.

Apodada como La Venecia del Este por el explorador italiano Antonio Pigafetta, que visitó Brunéi en el siglo XVI, se trata de una versión mucho más humilde que la localidad italiana. Aunque las casas más modernas están construidas con paredes de hormigón y zancos, la mayoría están fabricadas de madera y permanecen habitadas por el sector más marginal de la sociedad bruneana, entre ellos muchos inmigrantes indocumentados. Kampong Ayer es el reflejo del abismo social de Brunéi, entre el sultán y los bruneanos, una diferencia tan extensa como el río que separa estos dos mundos antagónicos.

Dejamos atrás la ostentosa Brunéi y nos dirigimos a la capital de Malasia, Kuala Lumpur, para grabar, entre otras historias para la segunda temporada de El Turista, uno de los iconos del sudeste asiático; las famosas Torres Petronas.