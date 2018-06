La resurgida y encantadora Vietnam

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del programa de viajes El Turista. Visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Esta vez visitamos Vietnam, todo un paraíso.

Seguramente cuando nos preguntan por Vietnam a la mayoría se nos viene a la memoria la guerra con Estados Unidos (1955-1975). Quizás porque ha sido uno de los enfrentamientos bélicos más sangrientos de las últimas décadas o porque la industria cinematográfica la ha utilizado como temática para memorables películas como Apocalypse Now. Pero Vietnam no se ha quedado sólo en el recuerdo de la guerra, sino que ha resurgido tras superar una masiva destrucción que dejó casi 6 millones de víctimas y que obligó a reunificar un país, aceptando los distintos grupos sociales y políticos en una sola nación que, además, acogió cerca de una decena de millones de refugiados. Vietnam no se estancó, sino que progresó, se reconstruyó y explotó sus cualidades, fiel a su idiosincrasia y espíritu combativo, sin olvidar el pasado pero mirando al futuro. Le ha servido para llamar la atención de viajeros atraídos por la belleza de uno de los destinos turísticos más exóticos, cautivadores y completos del sudeste asiático. Motivos suficientes para incluir este país en la segunda temporada del programa de televisión de viajes El Turista, con el que divulgar como 40 años después de la carnicería que marcó una época, se avanza con optimismo, sin rencor y con convicción.

Las atrocidades han dado paso a sonrisas infinitas que se han convertido en la postal del país. También lo son sus terrazas de arroz de color verde intenso que cultivan, como plena dedicación, el 80% de su población; sus idílicas y kilométricas playas de arena blanca, sus islotes misteriosos, sus mercados flotantes del delta del Mekong, la atmósfera de antiguos imperios que se siente en sus sus ciudades y sus metrópolis en rápido desarrollo, pero que mantienen su estilo colonial.

Hanoi, la capital, fue nuestra puerta de entrada. La primera toma de contacto es un torbellino sensorial: caótico por los bocinazos del enjambre de motos, los olores a especias en sus mercados y los colores de las frutas de sus vendedores ambulantes, que portan sus sombreros cónicos vietnamitas que han copado todas estas regiones al sur de Asia, en este improvisado y enorme bazar al aire libre. La ciudad aúna ambición e historia, zonas decadentes frente a otras más cosmopolitas; caóticas calles laberínticas y parques que son remanso de paz.

Los recuerdos de la guerra de Vietnam, las banderas comunistas y símbolos como la plaza de Lenin, invitan a conocer la historia de este territorio que ha pasado innumerables guerras y ocupaciones. Una enorme torre que enarbola la bandera vietnamita, que fue el punto más alto de la capital y parte de la vieja ciudadela, indica con orgullo donde conocer el pasado bélico del país. Los horrores de los que la humanidad es capaz se exponen en el Museo de Historia Militar de Vietnam. Fotografías que sirven para no olvidar y así no repetir errores se exponen junto a restos de aviones, coches o bombarderos derribados durante el conflicto que se muestran como trofeos de guerra. Armamento, aeronaves, vehículos y artefactos se combinan con maquetas, vídeos y paneles informativos en los que se exaltan las batallas más célebres de la historia militar. El museo, al igual que el que se encuentra en Ho Chi Minh, es una visita obligada.

Espectáculo de arte milenario

Y de un museo en el que queda patente el caos y el nivel de destrucción que puede alcanzar el ser humano pasamos a un espectáculo de arte milenario, único en el mundo. La representación de marionetas de agua recrea la vida cotidiana de los agricultores vietnamitas, el entretenimiento comunitario -como el baile de dragones o concurso de natación-, las leyendas, cuentos y relatos históricos e incluso tienen contenido satírico y dramático, con el que han entretenido durante siglos al público. Establecido en 1969, este teatro ofrece aproximadamente anualmente 500 espectáculos con una audiencia aproximada de 150.000 personas. Merece la pena asistir a una función que se celebran en este recinto en el corazón de la ciudad, cerca del Lago Han Kiem.

Tras el espectáculo, decidimos callejear entre las laberínticas entrañas de Hanoi y encontramos todo tipo de celebraciones. El fin de semana es habitual ver a varias parejas de enamorados sacándose las fotos de posboda en los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Catedral de San José, circunstancia que no desaprovechó mi compañero César Sar para aumentar su colección de novias por el mundo.

Y del amor al estudio y la sabiduría. Descubriendo Hanoi pudimos certificar como universitarios llegados de todos los rincones del país acuden hasta el Van Mieu o el Templo de la Literatura para tomarse esa foto de la que sentirse orgullosos, y también sus familias, al conseguir graduarse tras finalizar su carrera universitaria. Y es que el complejo arquitectónico más antiguo y mejor conservado de la ciudad es un lugar venerado por los vietnamitas, ya que se construyó en el año 1070 para rendir tributo a Confucio y se convirtió en la primera universidad de Vietnam, siendo además el lugar donde se formaba a las élites y a los mandarines que eran llamados a dirigir el destino del país. En sus preciosos jardines y fabulosos pabellones, entre sus míticas campanas y simbólicas estelas, cualquier localización es ideal para inmortalizar la consecución de este logro formativo y personal. Sin embargo, en la que más nos detuvimos -previo permiso de la familia- fue en la celebración de un funeral con el que coincidimos en nuestra ruta hacia el mausoleo de Ho Chi Minh.

Quizás a algunos televidentes les sorprenda ver este tipo de historias en un programa de televisión de viajes, pero los sepelios son una de las máximas expresiones culturales de una sociedad. La organización de funeral vietnamita tiene influencias chinas y consiste en tres etapas. La primera es la más íntima, en la que el fallecido es acompañado por sus familiares, que muestra sus respetos, en un rito bajo la dirección del chamán. La segunda, que fue en la que participamos, congrega a amigos y otros parientes que comparten el dolor con la familia. A la entrada disponen de unos sobres donde exponen su nombre y contribuyen, si así lo desean, con el costo del funeral. Posteriormente, son llamados y rezan por la salvación del alma de la muerte, rodean el ataúd y consuelan a la familia. Finalmente, un representante de la familia expone un breve discurso y se traslada el ataúd, seguido por familiares y algunos invitados, hasta el lugar de su entierro. Será una de las historias más sobrecogedoras de la segunda temporada de El Turista.

Pocos lugares son dos veces reconocidos por la Unesco como patrimonio natural mundial. Sólo siete han sido incluidos, por la Organización New7Wonders en 2011, como una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo. Con estos reconocimientos es normal que la mayoría de turistas que viajan a Vietnam busquen ser atrapados por un paraje único: la misteriosa, imponente y preciosa Bahía de Halong. Desde el delta del río Rojo hasta la frontera con China se extiende por una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados un laberinto marino formado por cerca de 3.000 islas e islotes de roca kárstica que suponen un regalo para las cámaras.

Cuenta la leyenda que el origen de este lugar mágico de miles de islotes, a 170 kilómetros de Hanoi, se debe a fragmentos de jade que una corte de dragones lanzó sobre las plácidas aguas para proteger la zona de las invasiones chinas, formándolos con su cola al descender en el mar. Es un lugar misterioso a la par de precioso, fuente de inspiración y escenario de más de una película. Navegar entre sus pináculos calcáreos a bordo de un sampan (velero de juntos con gigantes velas rojizas) o en los ferrys es una auténtica gozada , que se completa al subirse en kayak o embarcación acompañado de una sonriente vietnamita, para acercarse a las cuevas que fueron guarida de piratas y donde cobijaban santuarios y tesoros. La Bahía de Ha Long es uno de los top del planeta. Tendrá su espacio en la 2ª edición de El Turista.

Hue y el río Perfume

Un tren nocturno nos sirvió para recorrer los 300 kilómetros que separan Hanoi de la ciudad imperial de Hue. Este escenario, custodiado por el río Perfume y la montaña Ngu Binh, fue testigo en 1968 de una de las batallas más encarnizadas de la guerra entre las tropas comunistas norvietnamitas y las del sur apoyadas por EEUU. La que fuese capital de la dinastía Nguyen, entre 1802 y 1945, sufrió varios bombardeos que provocaron la demolición de muchos edificios. Tras su restauración y preservación, fue declarada en 1993 como Patrimonio de la Humanidad. Destaca entre las construcciones la Ciudadela, una zona fortificada que servía de fortaleza y residencia real. Sus tumbas imperiales, sus pagodas y la Ciudad Púrpura Prohibida, inspirada en la de Pekín, son una muestra de la relación de amor y odio que el país ha mantenido con la vecina China.

El viaje acaba en el sur, en Ho Chi Minh. A la ciudad insignia de Vietnam, en términos de desarrollo económico y exposición internacional, llegaron las tropas regulares vietnamitas y las unidades del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o Viet Cong, el 30 de abril de 1975. Saigón, como popularmente se le conoce, fue el escenario en el que el país quedaba unificado bajo el régimen comunista, trasunto del modelo chino del capitalismo rojo, y se daba por finalizada una de las guerras más largas y sangrientas de la historia. Hoy es la ciudad más cosmopolita, la que reúne edificios coloniales franceses y barrios chinos, legado de pasado, que se han visto absorbidos por gigantes rascacielos que dan sombra a sus pintorescos mercados. La Catedral de Notre Dame y el edificio de Correos deleitan a los visitantes por su belleza, mientras que el Palacio de la Reunificación es un auténtico lujo arquitectónico e histórico que se debe visitar junto al museo militar.

Nos marchamos contentos, sabedores de que las historias que hemos captado para la 2ª temporada de El Turista servirán para que muchos espectadores descubran que Vietnam es mucho más que un pasado bélico, sino que posee un encanto eterno, también por su historia, y un futuro esperanzador.