Los propietarios rechazan disolver la Junta de Compensación Cepsa-DISA

La Asociación de Comunidades de Propietarios Los Llanos para vivir ha presentado un escrito de personación para oponerse al expediente de disolución de la Junta de Compensación del conocido como polígono Cepsa-DISA abierto por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Seis son las razones que alega esta asociación para oponerse a dicha disolución, entre ellas destaca que "una parte sustancial de los terrenos destinados a equipamientos públicos han permanecido como solares y no se han ejecutado. Sin ser caces de discernir qué parte de responsabilidad de la no ejecución corresponde a la Junta de Compensación, a la Corporación local o a otras administraciones o, en general, a terceros". Por ello, señala la asociación que "no parece procedente que se disuelva la Junta de compensación sin que se clarifique lo anterior y haya constancia de quién es la responsabilidad".

En segundo lugar, la Comunidad de Propietarios recuerda que por este asunto hay un procedimiento judicial abierto en la jurisdicción de los Contencioso-Administrativo y, "salvo que haya información no contenida en el expediente que indique que ya se ha resuelto el mismo, en caso de que no haya acuerdo previo en el marco del litigio, tomar acciones que luego pudieran ser o no avaladas judicialmente, supone un riesgo".

Sobre este mismo asunto, los integrantes de la asociación afirman que el propio Pleno de la Corporación "ha instado a la Gerencia de Urbanismo a aclarar cuestiones relativas al aprovechamiento, en cuanto a cesiones al Consistorio, con lo cual hasta que no se haya clarificado lo anterior", este colectivo de propietarios considera que "no procede disolver la Junta de Compensación".

Otro de los argumentos que esgrime la asociación para rechazar la disolución hace referencia a la "dificultad de obtener documentación o sobre la poca que hay disponible", una cuestión a la que se hace referencia en el propio expediente abierto por Urbanismo. La asociación incide en que, además de lo anterior, "se echan de menos determinados documentos que serían relevantes a la hora de determinar si procede o no la disolución de la Junta de Compensación", en particular -añade a modo ilustrativo- "estarían el informe que justifica la recepción definitiva de la urbanización o el documento justificativo de la devolución del aval correspondiente por parte del Ayuntamiento a la Junta de Compensación", destaca.

Otro de los documentos que reclama la asociación y que no se contiene en el expediente es la respuesta a la petición de la unidad de Coordinación y Asistencia Jurídica del Ayuntamiento, que solicitó al Servicio de Planeamiento y Gestión que se pronunciase en relación al procedimiento ordinario del órgano judicial de los Contencioso sobre si constan en el Servicio "incumplimientos de las obligaciones de la Junta de Compensación o reparos a las obligaciones de la misma o si por el contrario existen documentos que justifiquen la disolución por el cumplimiento de sus fines", así como "si están ejecutadas todas las obras del proyecto de urbanización responsabilidad de la Junta". Y señala la asociación que en el expediente no se hace constar dicho informe, cuya respuesta es "relevante" de cara a la posible disolución.

A todo ello, en el informe de propuesta previo del Servicio de Planeamiento y Gestión de 8 de octubre de 2018, y en la resolución de un mes más tarde, se señala que "con carácter previo a la publicación del trámite de información pública, se deberá contar con un informe técnico que se pronuncie sobre el nivel de ejecución de las obras de urbanización", informe que no se hace constar tampoco en el expediente, según señala la asociación de propietarios.

Por último, la asociación -como parte interesada y representativa de intereses económicos y sociales- reclama la personación para consultar el expediente, como expuso ya en un escrito previo en febrero.