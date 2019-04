"El Gobierno central ´no ha dicho esta boca es mía´ con la obra de la depuradora"

Hace ya bastante meses que el Estado adjudicó las obras para la ampliación de la depuradora de Buenos Aires, ¿cuándo darán comienzo los trabajos?

Eso es algo que me gustaría saber a mí también, pero la obra corresponde al Gobierno central y aún no ha dicho esta boca es mía, a pesar de que le hemos solicitado información en reiteradas ocasiones. Da la impresión de que la responsabilidad de los socialistas acaba donde empieza la suya, precisamente. Más allá de reclamar soluciones a otras administraciones que han hecho mucho en materia de tratamiento de aguas residuales, lo que tiene que hacer el PSOE es exigirse a sí mismo más seriedad y menos cinismo. Esa obra es fundamental para solucionar los problemas existentes, porque la capacidad de la depuradora está agotada desde hace años. Lo único que han hecho ha sido adjudicar el proyecto con una baja tremenda sobre el presupuesto base de licitación. Estamos realmente preocupados con este asunto, porque afecta a los municipios del área metropolitana -no solo a Santa Cruz- y es imprescindible para dar una respuesta medioambiental definitiva a este problema.