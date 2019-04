"El Carnaval debe seguir en el Príncipe y aprovechar el enlace puerto-ciudad"

El alcalde de Santa Cruz y de nuevo candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía chicharrera, José Manuel Bermúdez, presentaba esta misma semana la lista con la que concurrirá al proceso electoral del próximo mayo. Lo hará con un "equipo renovado" y con el objetivo de "ganar las elecciones con una mayoría suficiente para poder gobernar". Este no es el único tema al que se refiere en esta entrevista el regidor santacrucero, pues también habla sobre la necesidad de mantener las zonas en las que siempre se han celebrado los Carnavales, la sentencia firme del caso Las Teresitas, las obras de la depuradora de Buenos Aires o la vuelta a la política de su excompañero de partido Hilario Rodríguez.

Tras el éxito de estos Carnavales, ¿quién será el próximo Juan Luis Guerra?

Estos Carnavales han sido los mejores de la historia. Pero nunca nos hemos movido con la intención de batir récords o registros, sino de dejar todo preparado, en la medida de nuestras posibilidades, para que la fiesta discurra por los cauces adecuados: con alegría, diversión y respeto. Quien hace grande el Carnaval es el pueblo y este año ha dado una muestra de grandeza apabullante. Que a lo largo de todo el Carnaval, más de un millón de personas se muevan en un espacio relativamente reducido y no haya incidentes de relevancia desde el punto de vista de la seguridad, es un éxito achacable a ese mismo pueblo. En los próximos años seguiremos haciendo lo mismo, con la intención de que la gente se lo siga pasando bien y que, al mismo tiempo, la ciudad aproveche el tirón desde el punto de vista económico.

¿Qué opina sobre la propuesta de una asociación vecinal de trasladar el Carnaval de sitio y sobre las quejas por el ruido y las molestias?

Desde el Ayuntamiento hemos acordado con los vecinos medidas para minimizar las molestias que se producen, que, en todo caso, son inevitables por la propia naturaleza de la fiesta. En el Carnaval hay cosas y lugares que permanecen, y hay otros que van cambiando en función de dónde se vaya moviendo la gente. Por ejemplo, hace años no había concentraciones en el entorno de la plaza de Weyler o de Méndez Núñez, y ahora es otro núcleo importante de la fiesta. Entre los que permanecen, y creo que debe seguir siendo así, se encuentran las plazas del Príncipe y de la Candelaria, San José o Villalba Hervás, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que no se aprovechen nuevos espacios, como los del enlace puerto-ciudad, para que parte de la fiesta se desarrolle allí. Pero quien realmente marca los puntos de concentración son los propios carnavaleros a lo largo del tiempo.

El Supremo ratificaba el jueves la sentencia sobre el caso Las Teresitas, ¿qué estrategia va a seguir el Ayuntamiento?

La sentencia confirma que la estrategia jurídica que nosotros tenemos para recuperar el dinero es la adecuada. Nosotros estamos como actores civiles en el procedimiento penal y ahora hay que intensificar las acciones judiciales para la ejecución de la sentencia civil y recuperar el dinero y los terrenos. El objetivo del Ayuntamiento es recuperar el dinero y los terrenos. Condeno los hechos delictivos que, según la sentencia son probados, y también lamento los perjuicios que se puedan producir para el Ayuntamiento y también para la imagen de la ciudad.

¿Cuándo se recuperará ese dinero?

Cuando haya una sentencia firme por parte del procedimiento civil. Este estaba parado hasta que se terminara con el penal. Ahora continuaremos con el civil, con la misma estrategia jurídica que es recuperar la totalidad del dinero y quedarnos con los terrenos.

¿A qué se destinará el dinero?

Ese dinero servirá para que la ciudad tenga mejores servicios públicos. Se invertirá en la ciudad, entre otras cosas en las obras de la playa de Las Teresitas.

¿Cuándo estará listo el Plan Especial de Las Teresitas?

Falta la aprobación definitiva. Faltan algunos informes de otras administraciones. Si lo tenemos a tiempo, el Plan Especial marcará un antes y un después porque significará la ordenación urbanística definitiva y la posibilidad de hacer las obras previstas, es decir, saneamiento, iluminación y un paseo.

¿Qué opina del regreso de su excompañero de partido Hilario Rodríguez a la política con Nueva Canarias?

Él nunca se fue de la vida política porque siguió estando afiliado a Coalición Canaria durante estos cuatro años. Se dio de baja de Coalición Canaria el pasado febrero. A todas las personas que intentan servir a Santa Cruz desde otros partidos, siempre les deseo lo mejor. Ahora, deseo que pierda las elecciones.

Esta semana presentaba la lista de personas que le acompañarán en las próximas elecciones, ¿cómo es este nuevo equipo?

Son 16 mujeres y 14 hombres de los cinco distritos de Santa Cruz. Muchos de ellos son profesionales reconocidos en sus ámbitos, otros son dirigentes vecinales, hay mucha gente joven y renovación. En concreto, entre los 14 primeros hay nueve personas que nunca han ostentado un cargo público. He apostado claramente por la renovación. Afortunadamente, algunos de los compañeros y compañeras que no han repetido van a seguir su trayectoria política defendiendo a Santa Cruz de Tenerife desde otras instituciones, como es el caso de Carmen Delia Alberto y Verónica Messeguer, que se van al Cabildo o José Alberto Díaz-Estébanez que se va al Parlamento. Quiero aprovechar para agradecer a Marisa Zamora su esfuerzo y su constancia.

¿Qué resultados espera para las próximas elecciones?

Mi objetivo es ganar las próximas elecciones y espero hacerlo con una mayoría suficiente que me permita gobernar. Vamos a por todas. Vamos a tratar de obtener el mejor resultado posible porque eso es lo que nos pondrá en las mejores condiciones para poder gobernar después.

Si Vox entrara en el Ayuntamiento, ¿sería posible un pacto de derechas?

Lo más importante en un municipio, en un ayuntamiento es la gestión pública y quien esté dispuesto a pactar conmigo un programa de gobierno sobre la gestión pública, es lo que realmente le interesa al ciudadano, que la ciudad funcione, creo que podré hablar con quien esté dispuesto.

¿Cree que se hace un uso partidista de la Junta Electoral?

La Junta Electoral tiene unas funciones claras, que son, además, imprescindibles en un Estado de Derecho. Es un órgano que arbitra para que los partidos políticos y las instituciones se muevan conforme a lo establecido en las normativas electorales. Si hay alguien que se considera perjudicado en este ámbito, tiene derecho a recurrir ante la Junta. Pero el mismo derecho asiste al denunciado para defender su posición y presentar recursos. En ningún caso el Ayuntamiento ha discutido ni cuestionado a la Junta Electoral. En un caso concreto y ante una reclamación del PSOE, hemos defendido nuestra actuación y respondido a los argumentos de los socialistas. Pero esta va a ser una campaña especialmente sucia en la jungla de las redes sociales, de ahí que espero que la Junta Electoral también esté especialmente atenta a lo que ocurra en las redes, porque me da la impresión de que es donde realmente se van a producir muchas cuestiones que rayan la ilegalidad, o que simplemente son falsas.

Los vecinos de Anaga piden que el Ayuntamiento tome medidas para evitar que Taganana siga perdiendo población, ¿qué se puede hacer?

La despoblación de los espacios rurales es un problema que se está dando a nivel global. Y la respuesta que pueden dar las administraciones públicas va en la línea de adoptar medidas que propicien un desarrollo socio-económico sostenible. En el caso concreto de Anaga, y más allá de su declaración como Reserva Mundial de la Biosfera, que también es importantísima, tenemos en marcha el desarrollo del programa DUSI Anaga en el Corazón, dotado con 17 millones de euros para acciones concretas y específicas que pretenden fortalecer su economía, pero también preservar su identidad y valores naturales. Además, dedicamos especial atención a facilitar la movilidad e, incluso, tenemos en vigor bonificaciones del 75% en el IBI para los vecinos de los núcleos de Anaga. Estoy convencido de que el programa DUSI, unido a las acciones ordinarias del Ayuntamiento, contribuirá decisivamente a generar valor, empleo y riqueza para los residentes en Anaga y para todo el municipio.

El viernes se desalojaba un inmueble de la calle Miraflores, ¿la medida es exagerada?

Aunque el deber de conservación de cualquier inmueble compete a su propietario, el Ayuntamiento debe actuar en el caso de que exista un riesgo de ruina y que pueda provocar daños. Si usted se refiere, más allá de ese hecho puntual, al asunto de la protección de los edificios de la zona, he dicho en más de una ocasión que seguiremos hablando y dialogando con el Cabildo, institución con la que solo hemos tenido desencuentros de carácter técnico, no político, sobre patrimonio histórico, para estudiar una eventual ampliación del catálogo de inmuebles protegidos, teniendo en cuenta también los derechos que puedan asistir en cada momento a los propios dueños. Pero no hay ninguna administración que esté invirtiendo más en la recuperación del patrimonio histórico chicharrero que el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Los propietarios del centro de mayores de Ifara ya han anunciado el cierre de las instalaciones, ¿cómo valora esta decisión?

Lamento mucho la situación a la que se han visto abocados los usuarios y las familias de los usuarios del centro, suscitada de un conflicto entre una empresa y un particular, lo cual ha motivado una sentencia para su cierre. Pero espero que la empresa subsane las deficiencias observadas por la Gerencia de Urbanismo en el proyecto que presentó para poder legalizarla. El Ayuntamiento debe cumplir las resoluciones judiciales y ajustar sus decisiones siempre a la legalidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Espero que la empresa opte finalmente por la restitución de la legalidad y se mantengan las plazas asistenciales y los puestos de trabajo, y no por el derribo del inmueble.

¿Qué novedades hay sobre la Refinería?

El Gobierno de Canarias ya está trabajando en los planes para la descontaminación de los terrenos y Cepsa ya está elaborando el plan para desmantelar la planta. El Ayuntamiento también le ha encomendado al equipo redactor del PGO que incorpore estos terrenos en el nuevo documento que está preparando. El trabajo ya se ha iniciado y no tiene vuelta atrás. Pero hay que tener en cuenta la complejidad técnica del desmantelamiento de una Refinería para hacer hueco a la expansión de la ciudad, algo que no se ha hecho nunca en ninguna otra parte del mundo. La Universidad de La Laguna debería estar colaborando con Cepsa en los planes de descontaminación de los terrenos. Además, esta semana hemos tenido ocasión de avanzar en el propósito de participación al que nos comprometimos, en este caso contando con la colaboración del Colegio de Arquitectos, que ha acogido unas jornadas de debate en ese sentido, con expertos nacionales e internacionales.