"No me voy; me tirarán las paredes encima"

40 años trabajando en la misma vivienda del céntrico y degrado barrio de Miraflores. Los primeros como meretriz y lo siguientes como la persona encargada de la casa de prostitución en la que se ha convertido el número 28 de esta calle de la capital. Esta mujer se negó ayer a abandonar el inmueble después de que la Policía Local y personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se acercaran para ejecutar el desalojo de este edificio por el riesgo de derrumbe, después de que la semana pasada se desplomara uno de los techos de las habitaciones de la azotea.

Bajo su propia responsabilidad se le permitió quedarse en el interior de esta casa, después de que las otras cuatro mujeres que había dentro se marcharan. Sin embargo, ella se resistió a irse y dejar atrás la que ha sido su forma de vida durante las últimas cuatro décadas. Cuenta que llegó a esta zona de Santa Cruz para ejercer la prostitución cuando tenía 32 años y ahora que tiene 71 se ha convertido en la persona que regenta este local. Reside en Añaza y su pensión por invalidez de 300 euros no es suficiente para vivir y por eso afirma que se ve obligada a continuar trabajando en este edificio.

"Soy una mujer de la vida"

La mujer no quiere desvelar su identidad porque "tengo hijos y nietos" que aunque no les gusta, saben "que soy una mujer de la vida y lo entienden", pero el resto del mundo tiene muchos prejuicios. "Lo que no puede ser es que yo haya estado aquí 40 años y ahora me digan que me vaya", se queja y añade que le gustaría que le dieran al menos "una indemnización", algo difícil ya no es la propietaria de la finca donde lleva trabajando todo este tiempo.

Los funcionarios le permitieron quedarse en el interior de la Casa Clavijo si asumía ella misma la responsabilidad. "Me dijeron que si no quería irme no me iban a obligar". Sin embargo, la advertencia sí hizo que las cuatro chicas que ejercen la prostitución en este inmueble se marcharan.

"Les han metido miedo y como no son de aquí se han ido", valora. Que la Policía Local vaya a volver la próxima semana para precintar la vivienda no le preocupa y afirma que "tendrán que tirarme la casa encima".

Desprotegidas

Esta mujer señala que nunca antes habían tenido que enfrentarse a una situación como esta y se queja de que con estos desalojos "se deja a las chicas en la calle" y "corren riesgo de que les pase algo". Esta mujer piensa que el interior de este inmueble "están más protegidas" ya que de otra manera "tienen que buscarse la vida en la calle y hay mucho sádico que incluso pueden llegar a matarlas". "¿Eso es lo que quiere la sociedad?", se preguntó.