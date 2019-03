Las 'bellas artes' de la alta costura

Desfile de moda por la Seven Fashion Experiences.

Las salas con las obras de arte más exquisitas de Santa Cruz de Tenerife fueron testigos en la noche de ayer de las últimas tendencias en moda para hombre y mujer de algunas de las marcas nacionales más emblemáticas. La primera edición de la Seven Fashion Experience tuvo que trasladar una de sus actividades centrales a este espacio chicharrero debido al mal tiempo que azotó a la capital en el día de ayer. No obstante, el museo acogió este evento de la mejor manera posible y ofreció una atmósfera mágica a la noche dedicada a la moda.

Seven Fashion Experiencie es una iniciativa destinada a la dinamización de la actividad comercial en la capital tinerfeña que pretende promocionar el sector textil, el de la estética y el de los diseñadores canarios. Además, las pasarelas, como la que tuvo lugar anoche, pretenden fomentar la integración de diseñadores emergentes con comerciantes. De este modo, después de la inolvidable pasarela que tuvo lugar ayer, el programa continuará hoy con un showroom en la plaza del Príncipe que dará comienzo a las diez de la mañana y se prolongará hasta las nueve de la noche. Además, la plaza de España acogerá un desfile de moda de baño a partir de las 12:00 horas.

El Museo de Bellas Artes fue el perfecto escenario para los diferentes desfiles de anoche. La marca Leonorma Couture fue la encargada de inaugurar la velada. La colección de esta joven promesa de la alta costura sirvió para vestir a elegantes mujeres con trajes de noche, entre los que destacaron las grandes lentejuelas y el brillo. La propuesta de Leo Norma está inspirada en los marinos de Estados Unidos aunque, tratándose de este joven malagueño, no podía faltar tampoco la influencia árabe en cada una de las piezas que presentó. Todos estos toques exóticos y como sacados de otra época estuvieron acompañados de una épica música, que bien podría haber sido la banda sonora de uno de los cuadros que embellecen las paredes del Museo de Bellas Artes capitalino.

El joven diseñador se atrevió, además, con varios modelos de boda en los que el color blanco estuvo acompañado de muchas transparencias, calados y brillos. Norma también presentó varias propuestas masculinas, con elegantes hombres con trajes claramente influenciados por la moda de los generales franceses.

Inspirada en los paisajes del Archipiélago, la firma Pomeline vistió a una mujer siempre elegante y preparada para el verano. Los conjuntos de diario de esta firma canaria animan a disfrutar del buen tiempo que se vive en las Islas Afortunadas puesto que la diseñadora Ana María Rodríguez ha sabido aunar el verde de las vegetación palmera y los azules de los fondos marinos con los tonos tierra de los amplios paisajes volcánicos isleños.

Las futuras novias tuvieron la oportunidad ayer de tomar buena nota gracias a la propuesta de Fabián García. El diseñador de origen icodense presentó Serenia 2019, una colección plagada de vestidos de ensueño que ha sabido combinar con piezas más formales que otorgan un aire muy característico a esta propuesta compuesta tanto de vestidos de novia como de fiesta. Todos ellos se encuentran llenos de bordados y transparencias. Por otro lado, las flores fueron las protagonistas de los vestidos de este creador tinerfeño que ha tenido la oportunidad de presentar sus modelos en Estados Unidos, con una muy buena acogida.

Las noches de behemia de Diazar Atelier transportaron a los asistentes al desfile de anoche al París de mediados del siglo XIX. La firma de origen palmero propone una mujer elegante que sale de fiesta vestida con tonos oscuros y con vistosos apliques de pedrería. A pesar de algún que otro traspiés de las modelos, vuelve a quedar claro que la elegancia es la máxima de los directores creativos de Diazar Atelier, Jonathan Díaz y Cristofer Pérez, quienes han sabido resumir toda una época, así como sus ideales, a través de una colección de moda con mujeres seguras de sí mismas.

La Trajería volvió a demostrar anoche por qué es la empresa número uno en España especializada en el alquiler de chaqués, fracs y esmóquines, y en venta de trajes de etiqueta. El desfile mostró la gama de trajes más actual de la firma de Enzo Romano para vestir a un hombre joven y moderno, que se atreve con todo, desde los sobrios tonos negros o azules y hasta los más arriesgados verdes con estampados de serpiente.

No obstante, sin duda, el desfile más esperado de la noche fue el de Agatha Ruiz de la Prada quien, tal y como lo expresaron algunos de los asistentes, "hace todo un espectáculo con cada una de sus colecciones". Acompañada de la música más divertida, que el púbico no dudó en corear en más de una ocasión, la propuesta de la emblemática diseñadora madrileña muestra a una mujer que se siente cómoda con cada una de las prendas que viste, y entre los que se encuentra incluso algún que otro chándal. Además, las féminas transmiten su felicidad, no solo con su sonrisa, sino también con los estampados que luce en cada una de las prendas que porta con alegría y seguridad.

Félix Ramiro viste a un hombre elegante y moderno que no teme llevar conjuntos completamente blancos en las ocasiones más especiales, y que además apuesta por la comodidad. Las décadas de historia de esta firma quedan reflejadas en todas las propuestas del creador, cada una más cuidada que la anterior.

Pedro Valverde fue el encargado de cerrar el desfile de anoche con una propuesta de vestidos de mujer de fiesta. El modisto de origen sevillano demostró una vez más por qué a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de vestir a mujeres tan importantes como la infanta Elena, Paloma San Basilio o Luz Casal. Y es que sus vestidos muestran a una mujer segura de sí misma, que es elegante por naturaleza, y a la que le gusta vestirse con los tejidos más selectos. Además, las propuestas que se pudieron ver en el Museo de Bellas Artes forman parte de la colección privada de Pedro Valverde, que han sido expuestos en museos de toda la geografía mundial. Y así llegó a su fin esta especial velada en el Museo de Bellas Artes chicharrero que demostró que puede lucir orgulloso como pasarela de moda.