Urbanismo ejecuta el desalojo del número 28 de la calle Miraflores en Santa Cruz de Tenerife

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejecutó este viernes 29 de marzo el desalojo del número 28 de la calle Miraflores, conocida como Casa Clavijo, debido al riesgo de desprendimientos que sufre este inmueble en el que desde hace años se ejerce la prostitución.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz así como técnicos municipales se trasladaron hasta el inmueble para notificar a las personas que se encontraban en su interior que debían abandonar de forma inmediata el edificio, debido al mal estado que presenta la estructura, según un informe elaborado por técnicos de la Gerencia, después de que el pasado 20 de marzo se derrumbara un techo de un cuarto de la azotea.

Cerca de las 13:00 horas varias chicas que se encontraban dentro de la casa salieron del inmueble cargando varias bolsas y enseres. Todas menos una. Una mujer que aseguró llevar 40 años trabajando en el interior de este edificio de la capital y que en estos momentos es la personas que dirige este establecimiento se negó a marcharse y afirmó que le habían permitido quedarse "bajo mi responsabilidad".

Cuenta que llegó a esta zona de Santa Cruz para ejercer la prostitución cuando tenía 32 años y ahora que tiene 71 se ha convertido en la persona que regenta este local. Su pensión por invalidez de 300 euros no es suficiente para vivir y por eso afirma que se ve obligada a continuar trabajando en este edificio.

"Yo no me voy a ir así porque sí", manifestó y apuntó que si "quieren que me vaya me tendrán que indemnizar". Esta mujer niega que haya habido ningún tipo de desprendimientos dentro de la casa y aseguró que el pasado jueves habían visitado la casa técnicos del Cabildo insular "que nos dijeron que la casa no estaba para tirar". Bajo su punto de vista, el inmueble "está viejo" pero no "está en ruina".

Actualmente en la conocida como Casa Clavijo "trabajaban cuatro mujeres" que abandonaron el inmueble después de la notificación de desalojo. Sin embargo, esta meretriz afirmó que "aquí no ha venido nadie para ofrecernos ninguna alternativa".

Además critica que el derribo del inmueble no va a ser inmediato. "No la van a tirar nos mandan salir para tenerla cerrada", señala. Ella se queja de que con estos desalojos "se deja a las chicas en la calle" y "corren riesgo de que les pase algo".

Esta mujer piensa que el interior de este inmueble "están más protegidas" ya que de otra manera "tienen que buscarse la vida en la calle y hay mucho sádico que incluso pueden llegar a matarlas". "¿Eso es lo que quiere la sociedad?", se preguntó.