José Ángel Martín afirma que CC ha tratado de "minimizar el impacto de la resolución"

El actual portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, que fue el principal denunciante en 2005 de la trama de Las Teresitas mostró ayer su satisfacción después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia que emitió en 2017 la Audiencia Provincial. Para Martín lo más importante es que la resolución judicial "ratifica la responsabilidad civil" por lo que "ya se puede decir que los terrenos son públicos y se dan instrumentos para reclamar los más de 100 millones de euros".

Martín fue uno de los miembros de la asociación Ínsula Viable, a través de la que se denunció la trama de Las Teresitas en junio de 2005, más de cuatro años después de que se realizara la operación de compraventa de los terrenos. Tanto Martín como Santiago Pérez, que fue otro de los denunciantes, formaban parte en aquel momento del PSOE, pero decidieron presentar la denuncia a través de este colectivo porque los socialistas santacruceros habían apoyado en 2001 que el Consistorio compara a Antonio Plasencia e Ignacio González los terrenos de la playa chicharrera.

El socialista señala que con esta sentencia se pone fin "a una época oscura para la ciudad". Bajo su punto de vista, se ha hecho justicia y se ha reconocido la labor que durante mucho tiempo realizaron un grupo de denunciantes, que durante años "hemos sido públicamente vilipendiados por este asunto" y ha llegado a asegurar que en muchas ocasiones "parecíamos nosotros los culpables".

Martín reconoció sentir un poco de pesadumbre por la actuación que Coalición Canaria en general y del actual alcalde José Manuel Bermúdez en particular han llevado a cabo durante este tiempo. "Han hecho la técnica del avestruz y no han hecho nada para ejecutar la sentencia de manera provisional", sostuvo.

Además, el portavoz municipal del PSOE criticó que durante los últimos años tanto el Gobierno regional como el Cabildo tinerfeño hayan continuado realizando operaciones con las empresas vinculadas a uno de los condenados en este juicio.

Por este motivo, recalcó que el Ayuntamiento de Santa Cruz debe exigir de manera inmediata al Ejecutivo regional que paralice el pago a Antonio Plasencia (condenado a cinco años y tres meses de prisión en este caso) por los terrenos al lado del Hospital de La Candelaria porque ese dinero tiene que ir a la liquidación de la sentencia de las Teresitas.

Asimismo, Martín ha pedido a Carlos Alonso que pare también cualquier operación que tenga en este momento con Antonio Plasencia porque, tras esta sentencia, todos sus bienes pertenecen a la ciudad de Santa Cruz.

Martín también acusa a Bermúdez de haber colaborado durante todos estos años "con el entramado de corrupción de Las Teresitas como demuestra el hecho de que no haya reclamado la sentencia o haya nombrado Jefe de Servicio a uno de los condenados, en contra del criterio de los técnicos".

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, también tuvo palabras ayer para valorar la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la condena al exalcalde Miguel Zerolo y al exconcejal Delegado de Urbanismo, Manuel Parejo, además de al exsecretario Delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, al exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González, así como a los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González.

Hernández calificó como "día histórico" el que se vivió ayer en Santa Cruz de Tenerife y manifestó que, más allá de las responsabilidades penales personales, lo más positivo es que se devuelven los terrenos a la ciudad, que son netamente públicos, y, sobre todo, que se devuelva a los ciudadanos de Santa Cruz los más de 100 millones de euros.

"Hay que felicitar la lucha denodada de los militantes del PSOE de Santa Cruz que defendieron los intereses de los chicharreros con Las Teresitas, como José Ángel Martín", subrayó Hernández, quien dijo que responsabilizará a Bermúdez si se pierde "un solo céntimo".

La candidata del PSOE explicó que han pasado dos años desde la sentencia de la Audiencia Provincial, un tiempo en el que el Ayuntamiento no ha pedido la ejecución de la sentencia y durante el que los condenados han podido enajenar sus bienes. Por lo que para Hernández si los ciudadanos no recuperan los más de 100 millones, será responsabilidad del alcalde por no actuar garantizando el patrimonio y el dinero de los chicharreros.