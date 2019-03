La corrupción causa un quebranto en las cuentas municipales de 102 millones

Las irregularidades urbanísticas o de gestión cometidas durante la época en la que Miguel Zerolo estuvo al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es decir entre los años de 1995 y 2011, como cabeza de lista de Coalición Canaria con la que, en su segundo mandato, obtuvo una aplastante mayoría absoluta, causaron un tremendo agujero negro en las arcas municipales de al menos unos 102.480.000 euros, o al menos esa es la cantidad resultante de los asuntos que han acabado en los tribunales con sentencias condenatorias.

Pero el quebranto monetario a las arcas públicas no ha sido el único daño que se hizo tanto a la Corporación local como a los vecinos de la capital tinerfeña, lo sustraído o lo pagado de más en las diferentes actuaciones investigadas impidió que durante más de una década el Ayuntamiento pudiera hacer aunque fuera una mínima inversión económica ya fuera para el desarrollo local, políticas activas de empleo, infraestructuras o en ocio.

Y además, la falta de inversión se dejó notar de verdad cuando la Corporación local más necesitaba de financiación. Con las arcas vacías y totalmente esquilmadas, Santa Cruz de Tenerife tuvo que afrontar la llegada de la crisis económica en 2009 tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el fin de los pelotazos del ladrillo.

Es un dinero que tendrá que retornar por mandato judicial tras concluir la vía penal de cada uno de esos casos investigados y ayer acabó la vía penal en uno de los principales casos de corrupción cometidos no solo en la Isla, sino en toda la Comunidad Autónoma. Solo el caso Las Teresitas, que ahora debe concluirse por la vía civil para que el Ayuntamiento recupere el dinero desfalcado en 2001 con la compra de once parcelas del frente de playa por el triple de lo tasado por los técnicos municipales, suma más de 82,5 millones de euros.

Esa cantidad es la resultante de los 52,5 millones que se sacaron de las cuentas municipales en 2001 para comprar los terrenos playeros a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. Pero además, desde Urbanismo se permitió un cambio de usos en los terrenos que quedaban en la trasera de la playa, es decir en Las Huertas, con lo que los dos empresarios se vieron compensados con otros 9,1 millones de euros que el Ayuntamiento tampoco ingresó. la cantidad resultante de esa suma más los intereses devengados suman una cantidad de no menos de 82,5 millones de euros que se deben devolver al Ayuntamiento.

Pero la cantidad aún no es firme pues entre las acusaciones y el propio Ayuntamiento capitalino personado como víctima hay diferencias, pues incluso se habla de más de 114 millones de euros, al considerar que también se debe incluir el daño causado al Consistorio por los proyectos que la Corporación no pudo realizar al no contar con dicho remanente de caja.

El caso Siliuto, el caso Las Huertas, el caso García Cabrera, el caso Mamotreto, el caso Fórum y el caso Parque Marítimo, además del caso Las Teresitas son algunos de los asuntos que empezaron a investigarse durante la Era Zerolo y que se dirimieron en los tribunales años después, incluso cuando el delfín de los nacionalistas dejó de contar con el apoyo de los suyos y fue inhabilitado para ejercer cualquier empleo o cargo público por delitos de malversación de caudales públicos o prevaricación administrativa.

Si se hiciera un desglose, aunque sea de forma somera, sobre las cantidades quebrantadas al Ayuntamiento por las irregularidades cometidas en dichos casos -sin contar con Las Teresitas-, el asunto quedaría así: caso Siliuto, 280.000 euros ; caso Las Huertas, 1.600.000 euros; caso García Cabrera, 6.000.000 euros; caso Mamotreto, 10.540.000 euros; caso Fórum, alrededor de 500.000 euros, y el caso Parque Marítimo, con algo más de 1,1 millones de euros.

Lo que se pudo haber hecho

Para hacerse una idea de la importancia que suponen esos más de cien millones de euros públicos que perdió el municipio, según las diferentes investigaciones policiales y judiciales, habría que tener en cuenta qué podría haberse hecho con todo ese dinero. Por ejemplo, se podrían haber multiplicado por siete las ayudas a las familias sin recursos económicos, las más castigadas por la crisis, que da el Ayuntamiento anualmente. O se podrían haber construido 19 complejos deportivos como el de Las Retamas, en el barrio de Ofra. O se podrían haber hecho dos ampliaciones de las líneas del tranvía similares a la prevista en la Línea 2 hacia el Suroeste. O, incluso, se podrían haber hecho 10 planes para los barrios chicharreros idénticos al que se lanzó hace dos años para todo el Área Metropolitana.

En pleno desarrollo de esta sucesión de irregularidades en la capital tinerfeña, que tanto daño han hecho a los recursos públicos, el exalcalde Miguel Zerolo, condenado en firme desde ayer por el caso Las Teresitas y a ocho años de inhabilitación especial por el caso García Cabrera, decretó la emergencia social por las altas tasas de pobreza que se padecieron en el municipio como consecuencia de la crisis económica y las altas tasas de paro.