Tarife acusa al Cabildo de proteger "ruinas" que "suponen un peligro"

El concejal de Urbanismo en Santa Cruz, Carlos Tarife, del PP, muestra su preocupación ante el informe realizado por los técnicos de la Gerencia en el que se advierte del peligro por desprendimientos existente en el inmueble número 28 de la calle Miraflores, conocido como Casa Clavijo y en el que se ejerce la prostitución. "Hemos ordenado el desalojo inmediato", indica el edil, quien además recuerda que se trata de uno de los inmuebles de esta zona que el Cabildo quiere proteger, a pesar de que no está incluido en el catálogo municipal y a pesar de que sus propietarios solicitaron en su momento licencia para su demolición. "Cuánto tiempo tardará el Cabildo en darse cuenta de que lo que quiere proteger son ruinas que suponen un peligro. La paciencia del Ayuntamiento con la manzana de Miraflores está llegando a un límite", manifiesta Tarife.

Para el edil de Urbanismo no es lógico que "tengamos en el centro de la ciudad viviendas en estado ruinoso por el empecinamiento de la Corporación insular de querer proteger algo que para mí ya no tiene sentido por el estado en el que se encuentran". "No lo tiene para mí, ni para los técnicos municipales ni para el Cicop (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), cuyos informes establecieron que los inmuebles de Miraflores que aún siguen en pie no tienen valores patrimoniales. No podemos esperar a que ocurra una desgracia, a que se caiga una casa", apunta Carlos Tarife.

Este invita, según sus propias palabras, al presidente del Cabildo, el nacionalista Carlos Alonso, y a la consejera insular de Patrimonio, la socialista Josefa Mesa, a "subirse a algunas de las azoteas de la calle Puerta Canseco y a mirar hacia Miraflores, para que así comprueben con sus propios ojos la realidad a la que se enfrentan cada día los vecinos de la zona y las personas que transitan por allí". "En su momento llegamos a un acuerdo. El Ayuntamiento encargaría informes al Cicop sobre los valores patrimoniales de los inmuebles y el Cabildo aceptaría su contenido. Pero no ha sido así. No ha cumplido, sino que ha parado las licencias de obras y las casas siguen deteriorándose", agrega.