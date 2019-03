Taganana exige una política urgente contra la despoblación

"Estamos viendo como quieren convertir a Taganana en un parque temático, en un pueblo para visitar pero no para vivir". Así lo afirma el presidente de la Asociación de Vecinos Voz del Valle, Luján González, quien asegura que la despoblación es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta este núcleo localizado en el Macizo de Anaga, que ahora reclama políticas urgentes para luchar contra el abandono de este territorio.

El destierro progresivo de las tareas agrícolas y ganaderas, la mala comunicación con otros puntos de la Isla o la falta de servicios que actualmente se han vuelto fundamentales como la conexión a internet ha impulsado a muchos de los que en el pasado residían en este pueblo del municipio de Santa Cruz a mudarse a otras zonas para acercarse a sus trabajos o tener una mayor calidad de vida.

González argumenta que son muchos los condicionantes que hacen que decenas de personas hayan dejado el pueblo y ratifica que si no se pone remedio un lugar "que ha estado habitado durante los últimos 2.000 años acabará en el más absoluto abandono".

El representante vecinal señala a las promesas incumplidas por parte de las diferentes administraciones públicas como uno de los factores que han propiciado esta situación. A lo largo de los años estas se han comprometido por ejemplo "hacer viable la agricultura y la ganadería en la zona, mejorar las comunicaciones y poner en funcionamiento nuevas guaguas", mejoras por las que González afirma "seguimos esperando".

Como consecuencia de esta despoblación, González indica que "se pierden tradiciones y la idiosincracia de un pueblo", ya que aunque apunta que las primeras generaciones de las personas que emigran sí continúan manteniendo contacto con este territorio, esta se hace cada vez más laxa a medida que van pasando los años por lo que "las segundas y terceras generaciones están totalmente desvinculadas".

El presidente de esta asociación de vecinos recuerda que a finales del siglo XIX "éramos en la zona norte del Macizo alrededor de un millar de vecinos", mientras que hoy señala que apenas superan las 400. Lo cierto es que según los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2017, solo en el núcleo de Tagana hay empadronad 158 personas, a las que hay que sumar las que residen en los caseríos de los alrededores.

Para González, el Ayuntamiento y el resto de administraciones no han tenido en cuenta las necesidades de este territorio durante los últimos años y se reafirma en que "los tagananeros no nos sentimos de Santa Cruz ni queremos pertenecer a ese municipio", ya que asegura que el Consistorio "no nos entiende".

Por eso y para reclamar medidas urgentes contra la despoblación que sufre el Macizo han convocado una asamblea vecinal el sábado 30 de marzo a las 19:00 horas en el Centro Cultural de Taganana para debatir además todas las necesidades que tiene ahora mismo el pueblo.

"Nuestra intención es que la gente entienda la situación y se acuerden de cómo está Taganana", sentenció, por lo que apuntó la necesidad de que no solo acudan quienes residen allí sino todos los que tengan alguna vinculación con este núcleo del Macizo de Anaga.