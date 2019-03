"La cocaína me quitó la vida"

"Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, no cogería ni un cigarro, saldría corriendo si alguien me propusiese probar cualquier tipo droga. Esta me quitó la vida, lo perdí todo, mi trabajo, mi familia. Ojalá nunca la hubiese probado". Son las palabras de David Acosta, un chicharrero de 41 años que se ha pasado la vida luchando contra su adicción, la cocaína. Es una de las 15 personas que en la actualidad son atendidas en el Centro de Día Cercado del Marqués (La Laguna), perteneciente a la Asociación San Miguel Adicciones. David también forma parte del Proyecto Sol de la citada entidad, el cual ofrece un servicio de orientación laboral a drogodependientes y con el que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha firmado un convenio de colaboración.

David cuenta que perdió a su padre a los ocho años y "mi pobre madre se quedó sola con cuatro hijos y sin recursos económicos". "Empecé a tener contacto con las drogas a los 10 años, en concreto, con el tabaco y con el cannabis. A los 13, ya consumía cocaína. Al principio lo hacía cuando salía de fiesta y la verdad es que yo nunca la compraba, siempre me la ofrecían. Ojalá hubiese tenido la información con la que hoy se cuenta. Yo solo era un niño y no tenía ni idea del daño que podía hacer la droga", apunta este chicharrero.

Con tan solo 20 años, David fue consciente de que "tenía un problema con las drogas". Fue entonces cuando decidió que aquello se tenía que acabar pero el camino no ha sido fácil. "Empecé a consumir cocaína a diario y a comprarla. Estuve mucho tiempo trabajando en la hostelería y ya la utilizaba para poder aguantar. Por culpa de la droga lo perdí todo, mi trabajo y también a mi familia, a la que entonces era mi pareja y a mis dos hijas, a las que hoy apenas veo, aunque confío en que algún día vengan a pedirme explicaciones", señala con tristeza.

En 1998, empezó a pedir ayuda y acudió por primera vez a una UAD (Unidad de Atención a las Drogodependencias) de la Asociación San Miguel para poder desintoxicarse, pero tuvo varias recaídas. "Me enteré de que este tipo de recursos existían por uno de mis hermanos, porque tenía problemas con la heroína. Decidí que tenía que luchar, que quería llevar una vida normal. Quiero decirle a todo aquel que esté metido en este mundo tan oscuro que si se quiere, se puede salir, aunque a unos nos cueste más que otros, al final, se puede", asegura David.

A partir de 2014, tras superar el proceso de desintoxicación, este chicharrero comenzó a acudir al Centro de Día Cercado del Marqués para iniciar el proceso de deshabituación a las drogas y "aquí continuo, no me quiero marchar, porque son como mi familia". "Desde entonces no consumo nada. Sí tengo que estar tomando una medicación, porque la cocaína me ha hecho mucho daño, pero ya hoy puedo decir que me siento bien. Tanto en este centro como a través del Proyecto Sol me han ayudado muchísimo, confían en mí. Me estoy formando para poder conseguir un trabajo y ya tengo varios títulos", manifiesta David.

El Centro de Día Cercado del Marqués es un recurso terapéutico que ofrece un programa integral de apoyo a través de actividades de formación, lúdicas, terapéuticas, deportivas, educativas, y de ocio y tiempo libre, y a través de talleres ocupacionales durante el día, de 8:00 a 17:00 horas, de lunes inviernes, con el objetivo de conseguir la incorporación social de personas drogodependientes. "Atendemos adicciones de todo tipo, ya sean tóxicas, como las drogas y el alcohol, o no tóxicas, como el sexto, la ludopatía e internet", indican los responsables del centro.

David solo tiene palabras de agradecimiento para la Asociación San Miguel. "Aquí soy feliz y mantengo la esperanza de conseguir pronto un trabajo. Mi madre, de 83 años, a la que cuido, se siente orgullosa de mí", concluye.