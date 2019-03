El Gobierno confirma un expediente al Consistorio por los vertidos

El Gobierno de Canarias ha confirmado la existencia de un expediente abierto contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por ser el titular junto con Emmasa de los vertidos que se produjeron en La Hondura a finales del año pasado. Así lo aseguró la diputada regional, Patricia Hernández, tras preguntar en el Pleno del Parlamento de Canarias por el resultado de los análisis realizados en el agua tras los vertidos al mar detectados en este punto del litoral chicharrero.

La respuesta del Ejecutivo canario fue que, en la actualidad, el Gobierno desconoce la composición de las muestras tomadas, puesto que el Ayuntamiento capitalino no las ha remitido después de haber sido requeridas hasta en dos ocasiones.

Hernández recordó que ella personalmente había solicitado una relación de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias una vez que se tuvo conocimiento de la existencia de estos dos vertidos ilegales en la costa de Santa Cruz de Tenerife, máxime teniendo en cuenta la alarma social que se creó no solo entre los chicharreros sino en el conjunto de los tinerfeños.

Sin embargo, Hernández se lamentó por no haber tenido acceso a la información sobre la composición de esos vertidos en la costa más cercana al Palmétum y el Parque Marítimo.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos del Consistorio, el nacionalista Dámaso Arteaga, aseguró que remitirá las analíticas del agua a Medio Ambiente, no si antes recordar que no ha existido ningún requerimiento por parte del Ejecutivo regional para que el Ayuntamiento les entregase estas muestras, sino que había sido un ofrecimiento del Consistorio.

Además, quiso resaltar que el Estado no ha cumplido con la obra de ampliación de la Estación Depuradora de Buenos Aires, una obra adjudicada en septiembre del año pasado y que todavía no ha comenzado. "Esta obra lleva más de tres años de retraso y no se ha movido ni una piedra", indicó. Por lo que animó a Hernández a ejercer presión para que se lleve a cabo esta ampliación y aseguró que en el Consistorio existe preocupación por esto "a diario, no solo cuando se produce un vertido puntual de dos horas como en aquella ocasión".