Emotivo recuerdo tras una década sin Isabel Canino

Isabel Canino sigue viva hoy. Pervive en el recuerdo de su familia, en el de sus compañeros de Titsa y en el de sus amigos 10 años después de su asesinato. Trabajadores de la compañía pública de transportes celebró ayer por la mañana un sencillo, pero sentido, homenaje a aquella conductora de la línea 914 que fue asesinada cuando tenía 37 años a manos de Salvador Alberto Morales Méndez, trabajador también de Titsa y con el que mantuvo una tortuosa relación sentimental durante más de 16 años.

En el hall del Intercambiador de guaguas de Santa Cruz de Tenerife se leyó un manifiesto y se cantó una malagueña, mientras que en la dársena inferior de guaguas se descubrió una placa conmemorativa en la que se puede leer: "A la memoria de Isabel Canino Rivero. Trabajadora de Titsa. Tu recuerdo nos impulsa a seguir trabajando para erradicar la violencia machista". A Isabel Rivero, madre de la víctima, se le entregó un retrato con la faz de su hija, obra elaborada con pequeñas fotografías de todos sus compañeros.

Cerca de un centenar de compañeros, familiares y amigos de Isabel Canino compartieron su recuerdo. La mayoría de los presentes, muchos de ellos con el uniforme de la compañía de transportes, llevaban guantes de color violeta símbolo de la lucha contra el odio y la violencia machista. Guantes con los que se aplaudió y se levantaron al cielo para pedir el fin de la lacra violenta del terrorismo machista.

"Te echamos mucho de menos"

El texto, leído por uno de los trabajadores, la recordaba así: "Hoy es el décimo aniversario de la muerte de Isabel Canino, una persona cuyo recuerdo siempre está con nosotros y no queremos olvidar. Una mujer, alegre, divertida, buena y hermosa tanto fuera como por dentro; una gran compañera y, sobre todo, una gran amiga. A Isabel la echamos de menos cada día en el trabajo, pero sobre todo en nuestras reuniones, chuletadas y tenderetes, ya que con su habitual alegría conseguía que nos olvidáramos de nuestras penas y malos momentos. Fue una compañera con la que además podíamos contar para superar cualquier dificultad. Su ausencia nos dejó un vacío enorme en nuestros corazones y que aún hoy es difícil de llenar. No queremos que su muerte, su asesinato, se olvide; ni el suyo ni el de ninguna otra mujer que desgraciadamente muere cada día a manos de hombres que carecen de sentimientos y empatía por el ser humano. Debemos luchar todos unidos contra la violencia hacia las mujeres; una lacra que deberemos desterrar de una vez por todas de nuestra sociedad. Isa, te seguimos queriendo; te echamos mucho de menos, compañera. Te echamos muchísimo de menos, amiga".

Las sentidas palabras fueron seguidas de una ovación que retumbó por todo el hall del Intercambiador. No se escuchó nada más hasta que los acordes de unas guitarras comenzaron a entonar las primeras notas de una malagueña dedicada a Isabel Canino. "Loca. Me volví loca, cuando me enteré de que te habían matado, Isabel", fue una de las estrofas cantadas por una mujer visiblemente emocionada. Al terminar, a los aplausos -quizás más fuertes y prolongados que los de antes- se unieron las lágrimas de muchos de los presentes, entre ellos Eladia, la única hermana de Isabel.

Eladia Canino se convirtió en la voz de quien ya no podía hablar; en la fuerza de quien ya no podía defenderse; en el símbolo de una lucha para que la Justicia hiciera su trabajo con el vil asesino de Isabel y, por último, para que el condenado cumpliera íntegra la pena que se le impusiera por un delito de asesinato con alevosía y una segunda condena por un delito de malos tratos continuados.

Isabel fue víctima de la violencia machista cuando su verdugo la asesinó el 21 de marzo de 2009.

El suceso conmocionó a toda la sociedad por la crueldad empleada por el asesino, Salvador Morales, con 54 años entonces. El cuerpo sin vida de Isabel Canino fue hallado en una fosa séptica construida ex profeso para ocultar su cadáver, ya que no estaba conectada a la red de saneamiento y se situaba bajo las losas del dormitorio de Morales, en el número 60 del Camino de la Hornera. La Policía tardaría 72 días en hallar el cadáver.

Condena

En 2011, Salvador Morales Méndez fue condenado por un Tribunal del Jurado, y un magistrado le impuso 19 años de prisión, una pena que el acusado recurrió hasta el Supremo, pero que no le sirvió de nada porque el alto órgano judicial ratificó finalmente la sentencia de la Audiencia Provincial. En 2014, Salvador Morales fue condenado de nuevo, esta vez por el delito de maltrato continuado, un fallo que el acusado quiso recurrir una vez más pero la Audiencia Provincial lo rechazó.

Eladia Canino recordaba ayer a su hermana y la lucha que protagonizó ella misma para que se hiciera justicia con su crimen. Sin embargo, esta mujer reveló ayer que se siente "estafada" por la justicia después de que el asesino de su hermana solo esté pagando 40 euros al mes de los 180.000 euros de indemnización a los que fue sentenciado a en concepto de responsabilidad civil. Y comenzó a pagar en 2018.

"Es ridículo que pague 40 euros al mes. Ni siquiera nos planteamos qué hacer con eso porque lo vemos tan absurdo y vergonzoso que para mí es como una burla más a la familia", expresó Eladia Canino, quien añadió que hablará con su abogado para ver a qué solución se puede llegar porque "no va a vivir 500 años para cobrar la indemnización".

Por su parte, Irene Suárez, conductora de guagua en La Laguna y compañera de Isabel Canino, declaró que "hoy es un día grande" para la empresa porque los compañeros se "acuerdan muchísimo de ella". Sin embargo, Suárez admitió que en los primeros años tras la muerte de Isabel se produjo un "mutismo tremendo entre los trabajadores", un silencio que no supo explicar si se debió al dolor que se sentía o porque el asesino y expareja de Isabel, era otro compañero de Titsa.

Sobre este asunto, Suárez abundó en que "se tapó mucho tiempo y no se habló del tema hasta que se promovió una iniciativa para hacer una galería de arte en la empresa, fue algo a nivel interno. Hicimos un concurso de nombres en el que se propuso el de Isabel Canino, que fue finalmente elegido", recordó la conductora, quien indicó que fue a partir de ese momento cuando se empezó a hablar de Isabel Canino y de su asesinato de forma "más abierta". Suárez insistió en la importancia que tiene que las víctimas denuncien. Y añadió: "Isabel era una mujer joven, con una sonrisa especial que siempre tenía una palabra amable y estaba llena de vida".

El gerente de Titsa, Jacobo Kalitovics, expresó que el asesinato de Canino fue "una desgracia" que, por otro lado, "sirvió para establecer canales y tener un plan contra el acoso y un plan de igualdad". Además, Kalitovics avanzó que la empresa ha escogido el 21 de marzo, como día contra la violencia de género.

Una década después, Eladia Canino agradeció a todos los que mantienen vivo el recuerdo de su hermana. Una mujer que brillaba con luz propia y que su asesino quiso apagar quitándole la vida para impedir que lo abandonara después de años de maltrato. Isabel fue una luz que, diez años después, volvió a brillar con intensidad.