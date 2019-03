Ramón Trujillo, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por IU, Podemos y Equo

Ramón Trujillo, actual concejal y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es el candidato a la Alcaldía de la capital de la confluencia formada por IU, Podemos y Equo para las elecciones municipales de 2019. La confluencia rompe el tradicional sistema de cremallera al elaborar su lista y sitúa a tres mujeres en los siguientes puestos de salida. Estas son Yaiza Gorrín, actual secretaria general de Podemos Santa Cruz; Dolores Espinosa, también de Podemos, y Luisa Tamayo, de Izquierda Unida Canaria.

Estos anunciaron este jueves, 21 de marzo, su primera propuesta programática para el municipio chicharrero, con la que defienden el incremento de las plazas de lescuelas públicas en Santa Cruz para menores de 0 a 3 años. "Queremos que la capital tinerfeña sea una ciudad para las mujeres, una ciudad para la igualdad. Por ello, es necesario facilitar la conciliación laboral y familiar, y fomentar la igualdad de oportunidades para los niños y niñas de Santa Cruz", apuntó Luisa Tamayo.

Por su parte, Dolores Espinosa criticó la "gran insensibilidad que ha tenido Coalición Canaria en este sentido en los últimos ocho años de mandato". " Esta informó de que en la actualidad "solo hay" seis escuelas infantiles en Santa Cruz, "cuando debería tener 19 para poder cumplir el ratio de la media nacional". "El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, solo ha logrado sumar 18 plazas en estos años a las 122 que había, lo que supone 2 plazas por año, a pesar de las promesas de abrir una más en Valleseco y otra en El Sobradillo", denunció Espinosa.

Yaiza Gorrín indicó que la intención de la confluencia formada por IU, Podemos y Equo es abrir cinco escuelas infantiles más en el próximo mandato, "llegando a un acuerdo con el Gobierno de Canarias, de quien es la competencia". "Reforzaremos los distritos de Anaga y del Suroeste. El Suroeste acoge el 32% de toda la población infantil del municipio", manifestó Gorrín.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía indicó que "ya ha llegado la posibilidad real de que las izquierdas sumen mayoría en Santa Cruz de Tenerife". Con respecto al hecho de que finalmente no se haya llegado a un acuerdo con Sí se puede, Ramón Trujillo apuntó que "no se ha podido por tema de desencuentros, a pesar de que tanto IU como Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz lo hemos intentando y era nuestra intención"-. "De todas formas, yo creo que esto no nos perjudicará, sino todo lo contrario, nos beneficará a las dos fuerzas", añadió.