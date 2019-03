Los trabajadores del centro se concentran hoy contra el cierre

Los trabajadores de la residencia de mayores de Ifara, al borde del cierre tras una resolución judicial que anuló sus licencias, se concentrarán hoy a partir de las 14:00 horas en las puertas del centro para protestar por el cese de la actividad, que lleva aparejado el despido de alrededor de un centenar de trabajadores.

El presidente del Comité de Empresa, José Ángel Mena, explica que la compañía que gestiona actualmente la instalación comunicó a finales de la semana pasada el cierre definitivo, después de haber anunciado en enero que una sentencia judicial había anulado sus licencias debido a varias ilegalidades que sufre el edificio. Por eso, han previsto movilizarse en una concentración que contará también con el apoyo de los familiares de muchos de los usuarios de la residencia, "que agradecen el trabajo y el esfuerzo realizado".

El representante de los trabajadores afirma que el cierre de la instalación no solo afectará al centenar de trabajadores que presta servicio de forma directa en el centro, sino también a empleados de otras empresas externas que trabajan de forma indirecta para el centro.

Mena asegura que la residencia todavía cuenta con 40 usuarios de los casi 180 que había hace dos meses. Sin embargo, apunta que el realojo de estas personas "es difícil" ya que las posibilidades de encontrar una plaza libre se complica cada día más. "No hay suficientes residencias, ni vacantes para personas con movilidad reducida o grandes dependientes que necesitan cuidados las 24 horas", explica.

Los trabajadores no entienden cómo habiéndose anunciado un proyecto técnico que podría salvar el edificio, el Ayuntamiento ha tardado tanto en darlo a conocer. "Yo personalmente no entiendo las prisas por cerrar, cuando la sentencia no está ejecutada, ni las medias verdades por parte del Consistorio y la propia empresa", mantiene el Comité.