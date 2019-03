La residencia de mayores de Ifara anuncia su clausura para el día 28

La residencia de mayores El Drago del Marqués, de Ifara, cerrará finalmente el próximo jueves 28 de marzo. Así lo ha confirmado el portavoz de la compañía que gestiona actualmente el centro, Roberto Rodríguez, quien apunta que en esta fecha se cumple el plazo dado por el Tribunal Supremo a la compañía para que cesara la actividad, después de que una resolución judicial anulara las licencias del inmueble debido a diferentes ilegalidades en el edificio.

De esta manera, la empresa ha comunicado al algo más de un centenar de trabajadores que prestan servicio en este centro el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) motivado por el cierre de la instalación.

Rodríguez explica que desde enero "existe una sentencia firme del Supremo" que anulaba las licencias del centro y que además en dos semanas expira el seguro que la compañía tiene contratado. "Con este panorama ninguna compañía va a querer asegurarnos la actividad y no podemos mantener la residencia abierta", apunta.

El anuncio del cierre de esta instalación de la capital dejaba en vilo a los familiares de los alrededor de 180 usuarios. De ellos, 40 todavía no han podido ser reubicados en ningún otro centro de mayores, teniendo una veintena de ellos plazas concertadas con alguna administración pública del Archipiélago. Muchos de estos internos son grandes dependientes o tienen características específicas que hacen más difícil que puedan ser atendidos.

"Nosotros, como hemos hecho desde el principio, seguimos trabajando para buscar plazas para estas personas, aunque algunas de ellas son públicas y son el Cabildo y el Gobierno de Canarias los que están buscando alternativas", expone Rodríguez. La empresa que se encarga actualmente del centro sigue esperando que el Ayuntamiento de Santa Cruz anuncie los resultados de un informe, que evaluará la validez de un proyecto a través del que podría resolverse la situación realizando unas obras de gran importancia en el edificio.

El representante de la empresa comenta que el Consistorio "dijo en enero que en dos semanas iba a tener una propuesta de solución", un plazo que se ha ido alargando sin que se haya comunicado ningún resultado.

Este retraso hace suponer a la compañía "que la solución que proponen no es tan fácil como decían en un principio". Por lo que Rodríguez apunta que el centro "no puede apurar más" y ha tenido que comunicar a empleados y familiares que el cierre es inminente.

Si el resultado de este informe es positivo y concluye que a través de estas obras se podría salvar el edificio, la empresa no descarta llevarlas a cabo, pero reitera que se trata de unos trabajos de tal calado que "no se podrían realizar con los mayores dentro", además de que podrían extenderse durante mucho tiempo.

Falsas expectativas

Por eso, insiste en que "ahora mismo hay que cerrar" y plantea la apertura del centro en el futuro. "No queríamos en ningún caso cerrar la residencia porque funcionaba, era rentable y las familias estaban contentas con el servicio", sostiene.

Sin embargo, Roberto Rodríguez afirma que la empresa no ha querido "generar una falsa expectativa" durante todo este proceso y desde el principio advirtió de que lo más probable era que se tuviera que clausurar la instalación este mes. "Es una situación muy dolorosa, que la empresa no quería que se produjera, pero no podemos taparnos los ojos y seguir abiertos", valora.