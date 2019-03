El Cabildo de Tenerife proyecta un espacio para eventos en los terrenos de la Refinería

Los terrenos que Santa Cruz de Tenerife le va a ganar a la Refinería podrían albergar un gran espacio para la celebración de eventos, entre ellos deportivos. Así lo anunció ayer el presidente del Cabildo de Tenerife, el nacionalista Carlos Alonso, quien precisó que este nuevo espacio tendrá capacidad para 15.000 personas.

A finales del pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Santa Cruz y la compañía Cepsa firmaban un acuerdo para que los terrenos que en la actualidad ocupa la Refinería pasen en un futuro a formar parte de la ciudad. Este convenio, denominado Santa Cruz Verde 2030, supondrá que la capital incorporará 573.000 metros cuadrados de superficie, lo que equivale a unos 80 campos de fútbol. Además, del total de metros cuadrados que la compañía cederá a la ciudad, el 67% del terreno será de uso público mientras que el 33% restante será privado o lucrativo.

Pese a que la construcción de esta gran infraestructura propuesta por el presidente del Cabildo no figura en acuerdo firmado entre el Consistorio chicharrero y Cepsa, el alcalde de Santa Cruz, el también nacionalista José Manuel Bermúdez, aseguró ayer que "el presidente Alosno me ha comentado la idea en varias ocasiones pero no hemos hablado seriamente del asunto". "En el acuerdo firmado con Cepsa no aparece este asunto, por lo que, todavía, es solo una idea que pinta bien pero que hay que concretar", apuntó el primer edil de la capital tinerfeña para añadir que "es lógico que una instalación como esta esté en la capital".