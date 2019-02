El Supremo suspende la vista preliminar del ´caso Las Teresitas´

La Sala Segunda de lo Penal del tribunal Supremo ha decidido suspender la vista preliminar pública que se iba a celebrar el próximo miércoles, día 27, después de que la Fiscalía no hubiera interesado su práctica antes de que los magistrados deliberasen sobre el fallo de los seis recursos presentados en casación por los seis condenados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el caso Las Teresitas. Las defensas de todos los recurrentes consideraron que era necesaria la celebración de la citada vista para argumentar in voce cada uno de los puntos de sus recursos. No obstante, el Ministerio Público consideró que no era necesaria la práctica de esta prueba previa y finalmente los magistrados resolvieron desestimar la petición de los letrados que, previamente, sí había sido estimada a finales del pasado año comunicándose, de hecho, la fecha del próximo miércoles para la celebración de dicha vista, según confirmaron fuentes jurídicas a la opinión de tenerife.

El miércoles día 27 los magistrados de la Sala se reunirán para analizar y deliberar sobre los recursos de casación presentados, procedimiento que se llevará a cabo a puerta cerrada y sin la presencia de los abogados defensores. La sentencia, no obstante, tendrá que ser redactada posteriormente conforme a lo alegado por los miembros de dicho tribunal por el magistrado ponente, lo que se producirá en un plazo que puede oscilar entre los tres y los cinco meses.

Los condenados en la Audiencia Provincial el 27 de abril de 2017 son el exalcalde Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, ambos con una pena de siete años de prisión para cada uno por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa; los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, con cinco años y tres meses de prisión para cada uno; el exgerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Tomás Martín -a quien se le abrió una pieza separada como presunto autor de un delito de alzamiento de bienes- y el exsecretario delegado del mismo organismo municipal, Juan Víctor Reyes, con cuatro años de prisión para cada uno de ellos. Las empresas condenadas son Inversiones Las Teresitas (ILT), Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria, que también recurrieron.

Por su parte, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, es el magistrado del Tribunal Supremo que presidirá la Sala Segunda de lo Penal y fue uno de los siete jueces de este mismo alto tribunal que en julio de 2014 condenaron al nacionalista Miguel Zerolo a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa en relación con el caso García Cabrera.