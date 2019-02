Santa Cruz de Tenerife, la ciudad más 'Zen' de España

Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más Zen de España. Así se establece en un raking elaborado por el buscador de alquiler vacacional Holidu con los mejores destinos del país para practicar yoga, para lo que se ha usado los datos de Google, con el fin de encontrar todos los estudios y su valoración media. Por lo tanto, se sitúa a la capital chicharrera como el lugar ideal para "dejar el estrés atrás y mimar el cuerpo".

A Santa Cruz de Tenerife le siguen, en este listado de las 10 ciudades más Zen del país, Granada, Pamplona, A Coruña, San Sebastián, Palma de Mallorca, Santander, Oviedo, Barcolona y Alicante.

En concreto, y según el citado ranking, el municipio chicharrero cuenta con 2,11 estudios de yoga por cada 10.000 habitantes, con una valoración media de 4,76. "La brisa del océano, el solecito y unas temperaturas envidiables durante todo el año. El ritmo de la Isla invita a tomarse todo con más calma y, además, el coste de la vida es, en general, un 21% más barato que en Madrid. Por todo ello, Santa Cruz es el destino perfecto para unas vacaciones libres de estrés, y más aún, si te animas a practicar yoga en uno de sus 43 centros", se dice en el estudio.

En este también se indica que el lugar de la capital tinerfeña más Zen es el emblemático parque García Sanabria, "el pulmón de Santa Cruz, un parque bonito y tranquilo con fuentes, flores y árboles de muchos lugares del mundo".

"El yoga es una tradición milenaria surgida en India hace entre 3000 y 6000 años, que ayuda a cultivar cuerpo, mente y alma, y no ha cesado de ganar adeptos en España en la última década. No es de extrañar, ya que ofrece beneficios que ayudan a contrarrestar los grandes males de la sociedad occidental: el estrés y el sedentarismo. Un bálsamo más que necesario en el país europeo con la tasa más alta de estrés laboral, donde 17 millones de habitantes reconocen ser sedentarios y siete millones ni se mueven. Se trata, además de una práctica muy accesible, que no exige estar en forma para iniciarse, ni gastar mucho en equipamiento", se señala en el estudio.

El podio europeo tiene como protagonista a Zúrich, la ciudad más Zen del viejo continente, con una densidad de 4,44 estudios por cada 10.000 habitantes. Le sigue de cerca Amsterdam, con 4,38, y un poco más rezagado Friburgo, en Alemania, con 4,09. Se hace patente la ausencia de ciudades españolas en el Top 10, Top 20, e incluso Top 30, con la primera aparición nacional en el puesto 36 de la clasificación, de la mano de Santa Cruz de Tenerife, la reina española del yoga. El país más Zen es sin duda Alemania, que consigue colocar nada menos que 11 ciudades en el Top 20. La ciudad que menos apuesta por el yoga en toda Europa es la portuguesa Seixal, que no cuenta con ningún centro dedicado a esta práctica milenaria.

El ranking se ha elaborado a partir de datos extraídos de Google en febrero de 2019 y considerando los estudios de yoga y pilates en 337 ciudades europeas. Se han tenido en cuenta sólo las ciudades con más de 150.000 habitantes, y la densidad de estudios de yoga y pilates se ha obtenido haciendo la relación entre el número de estudios y la población por cada 10.000 personas.